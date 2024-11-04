Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM
Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Nguyễn Lâm, số 133 Đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 8
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 5 - 100 Triệu
- Participate in the entire blockchain development lifecycle, from design and architecture to implementation using smart contracts.
- Write unit tests to ensure the reliability and performance of applications.
- Work closely with the project team to deliver new features on schedule.
- Stay updated on new blockchain technologies and improve workflows for better system performance
Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Lương tương xứng với năng lực
Chế độ thưởng hấp dẫn: thưởng tháng 13
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ - Tết theo quy định
BHXH đầy đủ, Team-building, sinh nhật, party tháng... và các hoạt động gắn kết
Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, trẻ trung, thân thiện
Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các sản phẩm chiến lược của công ty
Nhiều chế độ phúc lợi và đãi ngộ khác
Tại CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mid/Senior: At least 2 years of extensive experience in smart contract development.
- Proficiency in Solidity, Typescript.
- Experience with development tools like Foundry, Viem, Hardhat, and Ether.
- Solid understanding of common smart contract attack vectors.
- Strong foundation in algorithms, data structures, and cryptography.
- Ability to write clean, well-documented, and maintainable code.
Nice to Have:
- Familiarity with popular DeFi protocols like Uniswap.
- Experience with chain development toolkits such as Arbitrum Orbit, Polygon CDK, or Op Stack.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM
