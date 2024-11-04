Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Nguyễn Lâm, số 133 Đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 8

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

- Participate in the entire blockchain development lifecycle, from design and architecture to implementation using smart contracts.

- Write unit tests to ensure the reliability and performance of applications.

- Work closely with the project team to deliver new features on schedule.

- Stay updated on new blockchain technologies and improve workflows for better system performance

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lương tương xứng với năng lực

Chế độ thưởng hấp dẫn: thưởng tháng 13

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ - Tết theo quy định

BHXH đầy đủ, Team-building, sinh nhật, party tháng... và các hoạt động gắn kết

Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, trẻ trung, thân thiện

Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các sản phẩm chiến lược của công ty

Nhiều chế độ phúc lợi và đãi ngộ khác

Tại CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mid/Senior: At least 2 years of extensive experience in smart contract development.

- Proficiency in Solidity, Typescript.

- Experience with development tools like Foundry, Viem, Hardhat, and Ether.

- Solid understanding of common smart contract attack vectors.

- Strong foundation in algorithms, data structures, and cryptography.

- Ability to write clean, well-documented, and maintainable code.

Nice to Have:

- Familiarity with popular DeFi protocols like Uniswap.

- Experience with chain development toolkits such as Arbitrum Orbit, Polygon CDK, or Op Stack.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM

