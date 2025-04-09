Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH S.F.Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Là Chuyên viên Giải pháp Logistics (Air & Ocean Freight), bạn sẽ đóng vai trò tư vấn và triển khai các giải pháp vận chuyển hàng hóa quốc tế, tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho khách hàng Key Account (KA), giúp nâng cao hiệu suất vận hành và giảm chi phí logistics.

Trách nhiệm chính:

1.Phân tích nhu cầu & tư vấn giải pháp logistics

Làm việc với khách hàng để xác định nhu cầu vận chuyển đường hàng không (Air Freight) & đường biển (Ocean Freight).

Đề xuất các giải pháp vận chuyển linh hoạt & tối ưu chi phí dựa trên tình hình thị trường và khả năng cung cấp dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ đội ngũ Sales trong việc xây dựng chiến lược chào hàng phù hợp với từng khách hàng KA.

2.Xây dựng và triển khai giải pháp vận chuyển

Phối hợp với các phòng ban (Operations, Pricing, Customer Service) để thiết kế lộ trình vận chuyển tối ưu cho từng khách hàng.

Theo dõi và cập nhật biểu giá cước vận chuyển quốc tế, điều kiện giao hàng (Incoterms), chính sách hải quan, và các yếu tố tác động đến vận chuyển.

Hỗ trợ triển khai các giải pháp tối ưu hóa kho bãi và vận tải liên vùng.

3.Quản lý hiệu suất & cải tiến dịch vụ

Theo dõi chỉ số hiệu suất vận chuyển (KPI) và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả của các giải pháp logistics.

Đề xuất cải tiến nhằm tăng độ chính xác, giảm thời gian giao hàng và tối ưu chi phí logistics.

Hỗ trợ đào tạo đội ngũ Sales về các sản phẩm và giải pháp logistics.

4.Hỗ trợ khách hàng & xử lý vấn đề phát sinh

Phối hợp với đội ngũ vận hành và chăm sóc khách hàng để đảm bảo dịch vụ vận chuyển đúng tiến độ & chất lượng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh về giao nhận, hải quan, vận chuyển quốc tế.

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng KA để nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải quốc tế (Air Freight / Ocean Freight).

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các công ty Freight Forwarding, 3PL, Logistics hoặc hãng tàu/hãng bay quốc tế.

Hiểu rõ các quy trình vận tải hàng không & đường biển, Incoterms, chứng từ xuất nhập khẩu.

Có kinh nghiệm tư vấn giải pháp logistics cho khách hàng doanh nghiệp.

Kỹ năng phân tích & tư duy giải pháp tốt, có khả năng đề xuất phương án vận chuyển tối ưu.

Giao tiếp & đàm phán tốt, có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Key Account.

Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các phòng ban liên quan.

Thành thạo tiếng Anh(bắt buộc), ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Trung.

Thành thạo Excel, PowerPoint....

Tại Công Ty TNHH S.F.Express Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng

Thời gian làm việc: 8h30 -18h từ thứ Hai đến thứ Sáu

Cơ hội huấn luyện:

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội tiếp cận công nghệ mới.

Ngày nghỉ: 12 ngày phép/năm, cứ 5 năm làm việc tăng thêm 1 ngày phép.

Phúc lợi:

Phụ cấp khác :

