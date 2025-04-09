Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 80 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Mức lương
50 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 50 - 80 Triệu
▪ Support and facilitate for new Scrum team
▪ Helping everyone understand Scrum theory and practice.
▪ Coaching the team member to become self-management and cross-functionality.
▪ Remove of impediments to the Scrum Team’s progress.
▪ Helping in creating/managing backlogs.
▪ Helping with Scrum metrics collection
Với Mức Lương 50 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
• 100% salary on probation time
• Commuting Allowances
• Meal Allowances
• Vietnamese compulsory insurance (base on full salary)
• Tet Bonus (13 month) & other bonus
• Salary review (Once a year)
• Annual Leave
• Health check- up
• Health care
• Company trip & other internal events...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
