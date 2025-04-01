Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Rian Soft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 14 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tham gia phân tích, lập trình các dự án outsource có khả năng ứng dụng cao.

Phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu.

Tham gia quá trình phân tích, tối ưu hóa hiệu năng và bảo mật của hệ thống nhằm cải thiện trải nghiệm của người dùng và nâng cao khả năng vận hành của hệ thống.

Có cơ hội học hỏi, trau dồi các kiến thức, công nghệ mới theo yêu cầu của từng dự án.

Hỗ trợ, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên trong team.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu từ 02 năm kinh nghiệm lập trình với Java Spring Boot.

Thành thạo Spring MVC, Spring Security, Hibernate.

Nắm vững các khái niệm về RESTful API, websockets.

Có kinh nghiệm sử dụng Git, CI/CD trong quá trình phát triển phần mềm.

Đã từng làm việc với ReactJS là một lợi thế.

Có kinh nghiệm triển khai trên Docker, Kubernets.

Tại Công Ty TNHH Rian Soft Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực và kinh nghiệm từ 8.000.000 -20.000.000

Thời gian thử việc: tối đa 02 tháng

Xét tăng lương theo định kỳ 2 lần/năm.

Thưởng lương tháng 13, được hưởng các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo luật lao động.

Nghỉ Lễ, Tết và nghỉ phép năm: 12 ngày. Mỗi 5 năm sẽ được tăng 1 ngày phép năm.

Chế độ thai sản theo quy định

Đồng nghiệp thân thiện, đội ngũ nhân sự trẻ - năng động – đoàn kết – chuyên nghiệp. Môi trường làm việc thoải mái, tạo cơ hội phát triển bản thân và sáng tạo trong công việc.

Có cơ hội học hỏi, trau dồi các kiến thức, công nghệ mới theo yêu cầu của từng dự án.

Cơ hội huấn luyện: Được hướng dẫn và dành thời gian để học hỏi các kiến thức, kỹ năng còn thiếu trong giờ làm tại công ty.

Tiệc team building, du lịch nghỉ mát của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rian Soft

