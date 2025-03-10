Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 22 Triệu

Mức lương Đến 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 17, 18, 19 Tòa Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Phát triển và duy trì các dịch vụ web và API cho các ứng dụng web, di động, đảm bảo tính khả dụng và hiệu suất cao;

Được tham gia nghiên cứu & phát triển các sản phẩm Web sử dụng ngôn ngữ/công nghệ: NodeJS(NestJS), JavaScript/Vuejs (NuxtJS) / ReactJS (NextJS), MySQL, MongoDB, Memcached, Redis, Docker, Kubernetes, Socket.io, Elasticsearch,...;

Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của Team Leader;

Thực hiện các kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp để đảm bảo chất lượng của mã nguồn.

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế với NodeJS (NestJS, Express, TypeORM);

Sử dụng thành thạo ngôn ngữ NodeJS, TypeScript, có kinh nghiệm làm việc với NestJS framework;

Sử dụng thành thạo ít nhất 1 trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL, MongoDB, Redis;

Có kinh nghiệm viết API chuẩn RESTful, viết tài liệu API sử dụng Swagger;

Nắm vững git, git flow;

Có hiểu biết về việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và lập kế hoạch phát triển, tư duy logic tốt, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc;

Hiểu biết về container hóa và công cụ điều phối như Docker và Kubernetes.

Ưu tiên ứng viên:

Có hiểu biết cơ bản về các công nghệ Front-end là một lợi thế (ReactJS, HTML, Java, framework NestJS.

Yêu cầu khác

Sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên khác trong nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao;

Có khả năng đọc và viết tiếng Anh cơ bản;

Có khả năng làm việc độc lập tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.

Quyền Lợi Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE

QUYỀN LỢI

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ…;

Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (PVI Care);

Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...);

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game…..

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm….

Đặc biệt

Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước;

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển

