Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 16, Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Là Kỹ Sư Phần Mềm, bạn sẽ tham gia xây dựng và phát triển sản phẩm nền tảng tri thức thông minh cho doanh nghiệp. Sản phẩm tích hợp các công nghệ AI tiên tiến, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), để tạo ra:
Hệ thống tự động hóa thông minh
Công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu
Giao diện tương tác trực quan (như chatbot và trợ lý ảo)
Nền tảng của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp trong nhiều ngành, từ tài chính, sản xuất đến dịch vụ khách hàng.
Trách nhiệm chính:
Tham gia thiết kế và phát triển nền tảng dữ liệu doanh nghiệp toàn diện, bao gồm các tính năng được hỗ trợ bởi AI và giao diện hội thoại.
Triển khai các giải pháp full-stack, tích hợp các thành phần front-end và back-end để tạo ra trải nghiệm người dùng liền mạch, triển khai cloud và on-premise.
Phát triển API và microservices cho chức năng hệ thống và tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba.
Triển khai các pipeline xử lý dữ liệu và tính năng phân tích, tận dụng khả năng AI và học máy.
Làm việc với các mô hình LLMs khác nhau, tích hợp cả giải pháp dựa trên cloud và local để tối ưu hóa hiệu suất và chức năng.
Cập nhật với các công nghệ mới và đóng góp vào việc cải tiến liên tục khả năng của nền tảng.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm hoặc lĩnh vực liên quan.
3-4 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp trong phát triển full-stack.
Thành thạo JavaScript và ít nhất một framework front-end hiện đại (React, Angular hoặc Vue.js).
Kinh nghiệm với các công nghệ phía server như Node.js, Python hoặc Java, kinh nghiệm với kiến trúc microservices.
Hiểu biết vững chắc về thiết kế và triển khai API RESTful / gRPC, FastAPI.
Quen thuộc với các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL (ví dụ: PostgreSQL, Redis, Elastic search, vector databases), các hệ thống message queue
Có kinh nghiệm lập trình và viết Unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD.
Đọc tài liệu tiếng Anh tốt
Ưu tiên:
Kinh nghiệm với TypeScript và static typing trong JavaScript.
Kinh nghiệm với các dịch vụ đám mây (AWS, Azure) và containerization (Docker).
Kiến thức về tích hợp các mô hình ngôn ngữ hoặc dịch vụ AI vào ứng dụng web.
Kinh nghiệm với các mô hình xử lý dữ liệu thời gian thực và triển khai WebSocket.
Hiểu biết về các thực hành bảo mật web, triển khai trong frontend và backend.
Hiểu biết cơ bản về các khái niệm AI và học máy, đặc biệt trong việc xây dựng các ứng dụn

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP
Lương tháng thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Gói thu nhập 14-15 tháng lương/năm
Gói phúc lợi tiền mặt hơn 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế
Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc
Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp
Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng
Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị)
Thời gian nghỉ hàng tuần: Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 & 16, tòa nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

