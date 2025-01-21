Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - ĐT392, Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo Hướng dẫn sử dụng cho xe nâng (Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và người sử dụng) thông qua việc xác nhận thông tin với phòng RnD

Đăng ký và quản lý Hướng dẫn sử dụng trên website.

Các công việc khác được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Có thể đọc và viết Tiếng Anh.

Không yêu cầu độ tuổi

Tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành

Được đóng BHXH

Hưởng 100% lương khi thử việc

Thưởng lương tháng thứ 13

Đánh giá nâng lương hàng năm

Được tổ chức đi du lịch hàng năm

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Có xe đưa đón từ nội thành tp Hải Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin