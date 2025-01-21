Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- ĐT392, Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo Hướng dẫn sử dụng cho xe nâng (Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và người sử dụng) thông qua việc xác nhận thông tin với phòng RnD
Đăng ký và quản lý Hướng dẫn sử dụng trên website.
Các công việc khác được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có thể đọc và viết Tiếng Anh.
Không yêu cầu độ tuổi

Tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam hiện hành
Được đóng BHXH
Hưởng 100% lương khi thử việc
Thưởng lương tháng thứ 13
Đánh giá nâng lương hàng năm
Được tổ chức đi du lịch hàng năm
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Có xe đưa đón từ nội thành tp Hải Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam

Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Km 38 Quốc Lộ 5, X. Cẩm phúc, H. Cẩm Giàng,Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

