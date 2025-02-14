Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa Nhà Yoco, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích, thiết kế và phát triển các ứng dụng phần mềm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp.
Hướng dẫn khách hàng triển khai các giải pháp phần mềm ERP Smartbooks/Kế toán/nhân sự, đảm bảo quá trình thiết lập đều được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.
Viết code , tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình và quy tắc của công ty.
Thực hiện kiểm thử phần mềm, đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao.
Đào tạo toàn diện cho khách hàng về các tính năng, chức năng của phần mềm.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Đảm bảo giao tiếp kịp thời và rõ ràng với khách hàng, cả nội bộ và bên ngoài, trong suốt quá trình triển khai và hỗ trợ.
Tham gia vào các cuộc họp, thảo luận về thiết kế và phát triển phần mềm.
Làm việc độc lập và nhóm, phối hợp với các thành viên khác trong dự án.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào quá trình phát triển phần mềm.
Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý dự án.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và quản lý dự án.
Cung cấp bảo trì liên tục cho các ứng dụng hiện có, giải quyết mọi lỗi hoặc sự cố phát sinh và triển khai các cải tiến khi cần.
Chẩn đoán và giải quyết các sự cố liên quan đến máy chủ, hỗ trợ các nhân viên khác và người dùng khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai/phát triển các giải pháp phần mềm ERP /Kế toán/nhân sự.
Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java, Python, C++, C, PHP, JavaScript, ...
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL,...)
Có kinh nghiệm làm việc với các framework phổ biến (Spring, .NET, React, Angular, Vue.js,...)
Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, chịu được áp lực công việc cao, khả năng quản lý nhiều dự án.
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh, kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai phần mềm kế toán như FAST, BRAVO, MISA.

Tại Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, khám sức khỏe hàng năm.
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S

Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính HCM: Số 41, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

