Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 1, nhà EMS 2, Lô CN9, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội, Huyện Thạch Thất

Lập trình viên

- Phát triển và tinh chỉnh các mô hình học máy cho các ứng dụng xử lý hình ảnh, phát hiện lỗi trong công đoạn kiểm tra ngoại quan tại các nhà máy của Meiko Việt Nam và Nhật Bản.

- Phát triển công nghệ AI trong lĩnh vực phát triển cánh tay Robot, máy Tự động hóa.

- Tích hợp các công nghệ AI vào trong các sản phẩm AGV, Forklift để định vị, nhận diện hàng hóa, tối ưu đường đi…

- Phối hợp với phòng ban để tích hợp và phát triển các sản phẩm theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam/Nữ

- Độ tuổi: Không giới hạn

- Kinh nghiệm: Từ 1 -> 5 năm

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử hoặc các ngành liên quan.

- Hiểu biết cơ bản về xử lý ảnh số.

- Có kinh nghiệm làm việc với các mô hình Computer Vision như phát hiện đối tượng, hoặc phân loại ảnh.

- Kinh nghiệm sử dụng các thư viện như OpenCV, TensorFlow, PyTorch hoặc Keras.

- Kiến thức cơ bản về thuật toán học máy.

- Kinh nghiệm làm việc với các mô hình học sâu, đặc biệt là CNN.

- Kinh nghiệm trong việc phát triển mô hình AI, cài đặt và tối ưu hóa mô hình.

- Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python.

- Có tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề, hoạt động theo nhóm.

- Kỹ năng quản lý thời gian và khả năng ưu tiên công việc tốt, tính chủ động cao trong công việc;

- Tiếng Anh: Đọc hiểu sử dụng thành thạo các tiều liệu tiếng anh kỹ thuật.

* THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

- Thời gian làm việc: 8h00 đến 16h45, từ thứ 2 đến thứ 6, và 01 ngày thứ 7 trong tháng.

- Lô CN9, Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội

(Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội).

Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 20tr (tùy theo kinh nghiệm và kỹ năng đã có).

- Được nhận tháng lương thứ 13, xét thưởng, nâng lương theo đánh giá nhân sự hàng năm

- Các chương trình tham quan du lịch, dã ngoại, sinh nhật hàng năm, thăm hỏi hiếu, hỉ, ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

