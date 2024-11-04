Tuyển Lập trình viên Pogofdev Software Development làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Lập trình viên Pogofdev Software Development làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Pogofdev Software Development
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Pogofdev Software Development

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Pogofdev Software Development

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Nội dung công việc
Thiết kế, phát triển và duy trì các hệ thống backend cho các ứng dụng web và di động, đáp ứng nhu cầu cao về hiệu suất và tính ổn định.
Xây dựng và tích hợp API để kết nối giữa frontend và backend, đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng.
Phát triển kiến trúc cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn để xử lý khối lượng dữ liệu lớn.
Đảm bảo bảo mật và tính toàn vẹn của hệ thống qua các biện pháp bảo vệ dữ liệu và quản lý phiên người dùng.
Làm việc với đội ngũ frontend và Product để hiểu yêu cầu công việc, thiết kế giải pháp phù hợp và triển khai đúng tiến độ.
Theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, đồng thời chủ động xử lý sự cố và khắc phục lỗi nhanh chóng.
Đề xuất cải tiến công nghệ để nâng cao hiệu quả và chất lượng của hệ thống.
Yêu cầu ứng viên
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Backend Development.
Kinh nghiệm trong vai trò Lead hoặc Team Leader là lợi thế
Kỹ năng chuyên môn:
Thành thạo các ngôn ngữ lập trình: PHP, JavaScript, [protected info], [protected info], React Native, Python.
Có hiểu biết sâu về các design patterns thông dụng, có khả năng áp dụng trong dự án thực tế.
Tư duy thiết kế hướng đối tượng (OOP) và nắm vững cấu trúc dữ liệu, giải thuật.
Thành thạo SQL, MySQL, và có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle/MySQL, noSQL, cùng khả năng tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.
Triển khai và quản lý sản phẩm:
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai sản phẩm trên các nền tảng Kubernetes, Swarmpit, AWS.
Kỹ năng phân tích và thiết kế giải pháp:
Có khả năng làm rõ yêu cầu nghiệp vụ và tham gia thiết kế giải pháp phù hợp với nhu cầu của dự án.
Kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile, Scrum là một lợi thế.
Kỹ năng lãnh đạo:
Khả năng quản lý đội nhóm, định hướng và hỗ trợ các thành viên trong team.
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt
Quyền lợi
Mức lương và phúc lợi hấp dẫn.
Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, và đề cao sự phát triển của cá nhân.
phát triển phần mềm pogofdev là công ty Cổ phần đang hoạt động lĩnh vực IT Phần mềm tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Senior Mobile Developer (IOS/Android)", "Senior Backend Developer". với các kỹ năng như Back End, SQL, Javascript .Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Chăm Sóc Sức Khỏe, Bảo Hiểm Y Tế khi làm việc tại phát triển phần mềm pogofdev.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Back End
SQL
Javascript

Tại Pogofdev Software Development Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm Sóc Sức Khỏe
Bảo Hiểm Y Tế
Cơ Hội Thăng Tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pogofdev Software Development

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Pogofdev Software Development

Pogofdev Software Development

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: MH Building - 728 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, HCM

