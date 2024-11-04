Tuyển Lập trình viên Pogofdev Software Development làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Nội dung công việc

Thiết kế, phát triển và duy trì các hệ thống backend cho các ứng dụng web và di động, đáp ứng nhu cầu cao về hiệu suất và tính ổn định.

Xây dựng và tích hợp API để kết nối giữa frontend và backend, đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Phát triển kiến trúc cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn để xử lý khối lượng dữ liệu lớn.

Đảm bảo bảo mật và tính toàn vẹn của hệ thống qua các biện pháp bảo vệ dữ liệu và quản lý phiên người dùng.

Làm việc với đội ngũ frontend và Product để hiểu yêu cầu công việc, thiết kế giải pháp phù hợp và triển khai đúng tiến độ.

Theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, đồng thời chủ động xử lý sự cố và khắc phục lỗi nhanh chóng.

Đề xuất cải tiến công nghệ để nâng cao hiệu quả và chất lượng của hệ thống.

Yêu cầu ứng viên

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Backend Development.

Kinh nghiệm trong vai trò Lead hoặc Team Leader là lợi thế

Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo các ngôn ngữ lập trình: PHP, JavaScript, [protected info], [protected info], React Native, Python.

Có hiểu biết sâu về các design patterns thông dụng, có khả năng áp dụng trong dự án thực tế.

Tư duy thiết kế hướng đối tượng (OOP) và nắm vững cấu trúc dữ liệu, giải thuật.

Thành thạo SQL, MySQL, và có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle/MySQL, noSQL, cùng khả năng tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.

Triển khai và quản lý sản phẩm:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai sản phẩm trên các nền tảng Kubernetes, Swarmpit, AWS.

Kỹ năng phân tích và thiết kế giải pháp:

Có khả năng làm rõ yêu cầu nghiệp vụ và tham gia thiết kế giải pháp phù hợp với nhu cầu của dự án.

Kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile, Scrum là một lợi thế.

Kỹ năng lãnh đạo:

Khả năng quản lý đội nhóm, định hướng và hỗ trợ các thành viên trong team.

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt

Quyền lợi

Mức lương và phúc lợi hấp dẫn.

Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, và đề cao sự phát triển của cá nhân.

