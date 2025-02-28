Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Quốc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 298 Triệu

Mức lương Từ 298 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

- Tinh chỉnh mô hình LLM đã được huấn luyện trước với dữ liệu cụ thể của công ty.

- Chuẩn bị và quản lý dữ liệu huấn luyện, đảm bảo bao quát schema và loại truy vấn cần thiết.

- Theo dõi và đánh giá hiệu suất mô hình trong và sau quá trình tinh chỉnh.

- Hợp tác với đội dữ liệu để hiểu schema cơ sở dữ liệu và yêu cầu kinh doanh.

- Cập nhật các kỹ thuật, cập nhật các công nghệ và công cụ tinh chỉnh LLM mới nhất trong lĩnh vực khoa học dữ liệu

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp các ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Thống kê, hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng:

- Hiểu biết sâu về mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật tinh chỉnh.

- Thành thạo Python và quen thuộc với các framework học máy như Hugging Face Transformers.

- Kinh nghiệm với SQL, ưu tiên MS SQL Server.

- Kiến thức về công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

- Hiểu biết về phương pháp tinh chỉnh hiệu quả như LoRA.

- Kinh nghiệm chuyển đổi định dạng mô hình, ví dụ từ PyTorch sang GGUF.

- Có kinh nghiệm trong học máy hoặc khoa học dữ liệu, tập trung vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) hoặc LLM.

Có kinh nghiệm tinh chỉnh mô hình đã huấn luyện trước.

Kỹ năng ưu tiên (nếu có):

- Kinh nghiệm với mô hình cụ thể như sqlcoder-7b-2.

- Kiến thức về kỹ thuật dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu.

- Kiến thức về ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Quốc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 13-15tr, PC công tác 100.000đ-150.000đ/ngày;

- Chế độ BHXH, nghỉ lễ Tết theo quy định;

- Du lịch 1 lần/năm, teambuilding 1-2 lần/năm ;

- Môi trường làm việc thoải mái về giờ giấc, năng động, thân thiện;

- Lương T13, thưởng theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Quốc Việt

