Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ố 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Xây dựng Kế hoạch livestream
– Xây dựng Kế hoạch livestream theo kỳ & Chi tiết kịch bản theo từng chương trình
– Phối hợp với team MKT để lên định hướng nội dung, concept và kịch bản để chuẩn bị cho các buổi livestream hoặc các video phục vụ bán hàng
– Đề xuất các chương trình khuyến mại, Điều động và quản lý hàng hóa livestream
2. Thực hiện ghi hình/ livestream
+ Giới thiệu sản phẩm, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi và những thông tin liên quan đến thương hiệu trong buổi livestream.
+ Hướng dẫn người xem thực hiện các hành động mong muốn trong Livestream bao gồm chia sẻ, bình luận, lấy mã giảm giá, xem danh sách sản phẩm, bỏ sản phẩm vào giỏ hay đặt hàng.
+ Trò chuyện với người xem để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, tính năng, giá bán, chương trình khuyến mại, cách sử dụng sản phẩm, cách đặt hàng, mua hàng và thương hiệu.
+ Xử lý nhanh các sự cố (kỹ thuật, nội dung, tình huống...livestream/nội dung sáng tạo) trong năng lực, quyền hạn & phạm vi cho phép.
+ Đảmbảodoanh thu mà công ty đề ra
3. Đo lường, phân tích và báo cáo
+ Đo lường, phân tích, báo cáo hiệu quả các buổi livestream để có chiến lược phù hợp tiếp theo
+ Báo cáo về tình hình doanh số, khách hàng của mỗi buổi livestream
4. Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực livestream bán hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm ...
● Sử dụng thành thạo các công cụ livestream
● Linh hoạt ngôn từ, giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh và độc lập
● Am hiểu các kiến thức về kinh doanh trực tuyển, quy trình nghiệp vụ cho 1 phiên livestream
● Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc;
● Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục; có khả năng diễn đạt trôi chảy, thoát ý;
● Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức hiệu quả;
● Trung thực, cẩn thận, chắc chắn, đáng tin cậy và có trách nhiệm cao;
● Tin học văn phòng tốt;
● Tư duy sâu rộng, nhận thức tiếp thu nhanh;
● Khả năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương vị trí: 10.000.000 – 15.000.000 đ/tháng
10.000.000 – 15.000.000 đ/tháng
● Hoa hồng theo chính sách của công ty
● Phụ cấp: Ăn trưa 780.000 đ/tháng, Chuyên cần: 300.000 đ/tháng
● Được tham gia hướng dẫn, đào tạo đầy đủ các kiến thức, thông tin doanh nghiệp
● Được tự do đề xuất và triển khai những ý tưởng sáng tạo;
● Trang bị công cụ dụng cụ làm việc;
● Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết;
● Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ ngày CN hàng tuần);
● Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ phép, du lịch đầy đủ;
● Được xem xét đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm;
● Môi trường trẻ, năng động, thoả sức sáng tạo tại đơn vị đang trên đà tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

