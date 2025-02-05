Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 7

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Phối hợp với các phòng ban và đơn vị chuyên môn liên quan đến công tác kiểm thử phần mềm/ứng dụng để kiểm thử ứng dụng.

Trực tiếp lên testcase và kiểm thử phần mềm/ứng dụng.

Đảm bảo các phần mềm/ứng dụng trước khi ban hành phải đạt chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng chịu tải

Hỗ trợ nhóm phát triển ứng dụng nhận diện các vấn đề, kiểm tra chương trình để phát hiện các sai sót.

Phối hợp và hỗ với các thành viên khác trong bộ phận thực hiện công việc kiểm thử ứng dụng

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học.

3+ năm kinh nghiệm Manual Test

Có kiến thức về: kiểm thử, cơ cở dữ liệu, lập trình.

Có kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử dựa trên các tài liệu phân tích thiết kế.

Nắm rõ các quy trình phát triển/kiểm thử phần mềm.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng làm nhiều việc cùng 1 thời điểm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc, khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

Ưu tiên ứng viên từng làm dự án về banking ( không bắt buộc).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Tùy theo level, từ middle tới senior (số năm kinh nghiệm) , từ 18-25tr Net

Làm việc môi trường ngân hàng, năng động & tích cực

Tham gia BHXH

Tham gia hoạt động Team Building…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin