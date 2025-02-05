Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 7

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Phối hợp với các phòng ban và đơn vị chuyên môn liên quan đến công tác kiểm thử phần mềm/ứng dụng để kiểm thử ứng dụng.
Trực tiếp lên testcase và kiểm thử phần mềm/ứng dụng.
Đảm bảo các phần mềm/ứng dụng trước khi ban hành phải đạt chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng chịu tải
Hỗ trợ nhóm phát triển ứng dụng nhận diện các vấn đề, kiểm tra chương trình để phát hiện các sai sót.
Phối hợp và hỗ với các thành viên khác trong bộ phận thực hiện công việc kiểm thử ứng dụng
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học.
3+ năm kinh nghiệm Manual Test
Có kiến thức về: kiểm thử, cơ cở dữ liệu, lập trình.
Có kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử dựa trên các tài liệu phân tích thiết kế.
Nắm rõ các quy trình phát triển/kiểm thử phần mềm.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng làm nhiều việc cùng 1 thời điểm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc, khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
Ưu tiên ứng viên từng làm dự án về banking ( không bắt buộc).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Tùy theo level, từ middle tới senior (số năm kinh nghiệm) , từ 18-25tr Net
Làm việc môi trường ngân hàng, năng động & tích cực
Tham gia BHXH
Tham gia hoạt động Team Building…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 3, tòa nhà Tân Hồng Hà, 317 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

