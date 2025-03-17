Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 27 Triệu

Mức lương 25 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 15, Tòa nhà Saigon Centre tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 25 - 27 Triệu

Lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo chất lượng kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi/dự án trên hệ thống.

Viết test case cho các nghiệp vụ của ứng dụng/chức năng.

Chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện kiểm thử và phản lý phiên bản trong từng giai đoạn kiểm thử.

Với Mức Lương 25 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kiểm thử web app, mobile app, database và API.

Nắm rõ quy trình kiểm thử, kĩ thuật kiểm thử và các loại kiểm thử , quản lý bug.

Lập và quản lý kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử

Có khả năng phân tích những requirement phức tạp, biết cách áp dụng các kỹ thuật viết test case để đảm bảo test cases cover được hết các yêu cầu của tài liệu.

Có khả năng tổng hợp, report kết quả test. Có khả năng phân tích, nhận định được rủi ro của dự án.

Biết sử dụng Jira, Confluence/Wiki, Sharepoint, Excel

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, hợp tác và giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000.000-27.000.000/tháng

Được tham gia BHXH, và hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ

Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí

Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

