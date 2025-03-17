Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 27 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
25 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 15, Tòa nhà Saigon Centre tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 25 - 27 Triệu
Lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo chất lượng kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi/dự án trên hệ thống.
Viết test case cho các nghiệp vụ của ứng dụng/chức năng.
Chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện kiểm thử và phản lý phiên bản trong từng giai đoạn kiểm thử.
Với Mức Lương 25 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm kiểm thử web app, mobile app, database và API.
Nắm rõ quy trình kiểm thử, kĩ thuật kiểm thử và các loại kiểm thử , quản lý bug.
Lập và quản lý kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử
Có khả năng phân tích những requirement phức tạp, biết cách áp dụng các kỹ thuật viết test case để đảm bảo test cases cover được hết các yêu cầu của tài liệu.
Có khả năng tổng hợp, report kết quả test. Có khả năng phân tích, nhận định được rủi ro của dự án.
Biết sử dụng Jira, Confluence/Wiki, Sharepoint, Excel
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, hợp tác và giao tiếp tốt
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 25.000.000-27.000.000/tháng
Được tham gia BHXH, và hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ
Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí
Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
