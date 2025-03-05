Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Mức lương
25 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 25 - 32 Triệu

Phát triển ứng dụng đa nền tảng với Flutter/ Native Android/IOS cho dự án Phát triển ứng dụng IOT, hỗ trợ quét, kết nối, điều khiển, và giám sát thiết bị từ xa.
Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành IOS, Android, Windows;
Biến ý tưởng thành các sản phẩm ứng dụng trên đa nền tảng;
Tư duy phát triển ứng dụng theo dạng super app;
Triển khai và duy trì ứng dụng trên mọi nền tảng theo yêu cầu.

Với Mức Lương 25 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có KN IOT: Đã từng làm việc với hệ thống hoặc thiết bị IoT, đặc biệt là tích hợp và giao tiếp với thiết bị IoT qua mobile app.
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng mobile (Android/iOS) kết nối với thiết bị IoT qua các giao thức như BLE (Bluetooth Low Energy), Wi-Fi, MQTT, WebSocket, hoặc Zigbee.
Hiểu biết về OTA firmware update, quản lý kết nối thiết bị, và xử lý dữ liệu từ thiết bị IoT trên mobile.
Đã từng làm việc với Flutter hoặc native Android/iOS để phát triển ứng dụng IoT, hỗ trợ quét, kết nối, điều khiển, và giám sát thiết bị từ xa.
Có kinh nghiệm làm việc với Firebase, Google Cloud IoT, AWS IoT hoặc các nền tảng cloud dành cho thiết bị IoT.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực;
Thử việc hưởng 100% lương;
Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng;
Mức lương cạnh tranh, Review tăng lương 2 lần/năm;
Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng;
Ăn chơi du lịch theo tháng + các hoạt động team building;
Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

