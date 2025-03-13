Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Mobile Developer

Phối hợp với các team Backend, BA, Designer xây dựng và phát triển các ứng dụng mobile app (Android, iOS) của Công ty;

Phân tích, thiết kế và phát triển các chức năng dựa trên các yêu cầu của sản phẩm;

Publish và cập nhật phần mềm lên Google Play và Apple App Store;

Theo dõi, đánh giá mức độ hoạt động ổn định của sản phẩm và có kế hoạch cải thiện;

Liên tục tối ưu hóa sản phẩm và quy trình phát triển, xác định và khắc phục các sự cố, cải thiện tính khả dụng của sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm phát triển các ứng dụng React Native cho thiết bị di động;

Viết mã chất lượng cao, sạch, đơn giản, dễ bảo trì;

Có kinh nghiệm với các thư viện và API của bên thứ ba;

Có kinh nghiệm với Git, Jira và Figma;

Có hiểu biết tốt về OOP, Cấu trúc dữ liệu, Firebase, RESTful API, webservices;

Nắm chắc các kiến trúc MVC/MVP/MVVM;

Có kinh nghiệm với Redux, Redux Saga, React Hook, React Navigation..;

Tư duy logic rõ ràng, rành mạch, khả năng xử lý vấn đề phức tạp;

Có kinh nghiệm với một trong các ngôn ngữ native như Swift, Objective-C, Java.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn;

Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển;

Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng;

Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng;

Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

Mức lương: Thương lượng + Phụ cấp + Thưởng dự án

Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường.

Hưởng 13 đến 15 tháng lương/năm.

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty...

Phụ cấp trang phục hàng năm;

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát huy năng lực, phát triển bản thân.

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định

Định kỳ xét tăng lương 1 năm 1 lần;

Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;

Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển;

Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm;

Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên;

Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

