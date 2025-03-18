Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát triển và duy trì ứng dụng mobile (iOS & Android) sử dụng Flutter.
Thiết kế và tối ưu kiến trúc ứng dụng theo các mô hình như Clean Architecture, MVVM, Redux.
Xây dựng giao diện người dùng đẹp, mượt mà theo thiết kế UI/UX.
Tích hợp các dịch vụ backend, API, Firebase (Auth, Firestore, Push Notifications, Remote Config,...).
Xử lý state management bằng Bloc, Riverpod, GetX, Provider.
Tối ưu hiệu suất ứng dụng, xử lý caching, lazy loading, debugging.
Làm việc với các thư viện bên thứ ba và SDK tích hợp.
Đảm bảo bảo mật ứng dụng mobile, xử lý JWT, OAuth2, SSO.
Tham gia vào quy trình CI/CD, kiểm thử và triển khai ứng dụng lên App Store & Google Play.
Làm việc theo mô hình Agile, Scrum, quản lý source code bằng Git.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng mobile sử dụng Flutter.
Thành thạo các kiến trúc phổ biến như Clean Architecture, MVVM, Redux, Hexagonal Architecture,...
Hiểu sâu về Flutter rendering pipeline, isolate & concurrency, threading & async programming trong Dart.
Kinh nghiệm xử lý state management chuyên sâu (Bloc, Riverpod, GetX, Provider).
Khả năng tối ưu hiệu suất ứng dụng bằng cách caching, lazy loading, pagination, debugging,...
Kinh nghiệm làm việc với Firebase (Auth, Firestore, Push Notifications, Crashlytics, Remote Config, Dynamic Links).
Khả năng tích hợp và tối ưu native module trên Android (Kotlin) hoặc iOS (Swift).
Hiểu biết về mobile security, các kỹ thuật mã hóa dữ liệu, secure storage.
Hiểu về JWT, OAuth2, SSO, đảm bảo bảo mật cho các giao dịch tài chính.
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý source code như Git, SVN,... Kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile.
Có tư duy và trải nghiệm của người dùng, trách nhiệm với công việc và tinh thần đóng góp.
Có kinh nghiệm publish app lên App Store/Google Play.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong dự án ngân hàng, fintech, ví điện tử.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống nghiệp vụ tài chính ngân hàng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, tư duy về UI/UX.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 25 triệu/tháng
Thưởng lương mềm dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, tết theo quy định chung từng năm
Xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành tốt công việc
Hưởng 12 ngày phép/năm
Hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm Ytế, BHXH, BH Thất nghiệp theo luật Lao động
Sau 12 tháng làm việc được hưởng thêm gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 (theo chính sách từng năm)
Công ty có chính sách khuyến học: hỗ trợ chi phí cho các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, kỹ năng mềm
Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, chế độ Teambuilding hàng quý
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người nhà
Được tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển năng lực bản thân.
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

