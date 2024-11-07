Tuyển Network Engineer Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Network Engineer Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Network Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Elcom Building, Ngõ 15, Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu sản phẩm và giải pháp của các đối tác cung cấp các dòng sản phẩm về An toàn thông tin, hệ thống mạng toàn cầu(Juniper, Cisco)
Chủ trì các giải pháp về security cho mảng ANQP, khối chính phủ, các bộ ngành, Tỉnh trong các dự án chuyển đổi số, thành phố thông minh mà công ty tham gia.
Khảo sát, đánh giá hiện trạng của khách hàng và tìm hiểu, làm rõ nhu cầu từ khách hàng.
Thiết kế giải pháp, xây dựng đề xuất phương án kỹ thuật, năng lực giải pháp cho khách hàng.
Thực hiện việc thuyết trình/demo về tính năng sản phẩm, giải pháp và dịch vụ, chứng minh giải pháp (POC) với khách hàng.
Tư vấn bộ phận kinh doanh hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật cho quá trình đấu thầu
Hỗ trợ khâu thực hiện triển khai nghiệm thu Hợp đồng.
Phối hợp và thảo luận các giải pháp kỹ thuật với chuyên gia kỹ thuật của nhà cung cấp.
Thiết lập, duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ với các hãng công nghệ để xây dựng các kế hoạch hợp tác về chiến lược sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Điện tử- Viễn thông.
Có kiến thức nền tảng tốt về lĩnh vực An toàn thông tin, Mạng, Công nghệ thông tin.
Có khả năng độc lập thiết kế và phân tích An toàn thông tin trong các dự án cỡ trung bình và lớn. Có các chứng chỉ quốc tế ( CCNP, CCIE) là một lợi thế
Kinh nghiệm từ 2 năm triển khai hệ thống mạng IP và IP Security. Ưu tiên đã từng tham gia vào các dự án lớn về network và có kinh nghiệm làm Presales trong các công ty SI
Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình tốt.
Tiếng Anh: nghe/nói/đọc/viết tốt ( đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp với chuyên gia của hãng)
Chủ động, khả năng học hỏi, sẵn sàng chịu trách nhiệm và thử thách.
Có kỹ năng tự tìm hiểu, nắm bắt nhanh về các sản phẩm và giải pháp mới.

Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI ELCOM
Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, trao quyền và đề cao sự sáng tạo:
Cơ hội làm việc trực tiếp với các hãng hàng đầu toàn cầu. Nghiên cứu nhiều sản phẩm đa dạng cùng tập khách hàng lớn và những dự án siêu khủng
Làm việc tại Doanh nghiệp Công nghệ viễn thông hàng đầu Việt Nam với các dự án lớn bao gồm nhiều mảng kinh doanh khác nhau(Telco, An Ninh Quốc phòng, giao thông thông minh,...)
Được đồng hành, hỗ trợ bởi các chuyên gia trong nước và quốc tế giàu kinh nghiệm.
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý).
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, phát triển bản thân: Elcom sẽ tài trợ chi phí học và thi các chứng chỉ quốc tế có liên quan đến công việc và đã được chấp thuận bởi công ty.
Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Văn phòng làm việc hiện đại với không gian mở; môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và phát triển.
Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn cùng chính sách nâng lương linh hoạt
Chính sách thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty, 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm.
Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói Bảo hiểm sức khỏe Elcom care do PTI cung cấp được thiết kế riêng cho CBNV.
Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu cả nước.
Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.
Bữa trưa được phục vụ miễn phí tại văn phòng
Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú:Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.
Ngoài ra, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị như: Office happy hours, team outings, tham gia các câu lạc bộ cực cool như CLB thể thao (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông), chơi bi-a, âm nhạc,...
Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Elcom Building, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

