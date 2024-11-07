Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29E, khu biệt thự A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, 越南, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Triển khai, lên cấu hình switch, router, máy chủ cũng như các phần mềm và thiết bị phần cứng về bảo mật.

- Phụ trách hỗ trợ xử lý sự cố mạng cho khách hàng

- Phụ trách cài đặt cấu hình và khắc phục sự cố của các hệ thống như windows server

- Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, đối tác trong quá trình triển khai sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm lương từ 12-20 triệu, ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung

- Có kiến thức cơ bản về mạng, kiến thức liên quan SDN

- Có kiến thức về các thiết bị chuyển mạch, định tuyến....của các hãng lớn như H3C, Huawei, Cisco có thể độc lập phân tích và xử lý các vấn đề về mạng

- Thông thạo các thiết bị an ninh như tường lửa, IPS, WAF, có khả năng tự phân tích và tìm ra nguy hại

- Phụ trách bảo trì mạng phòng máy trung tâm dữ liệu nhà mạng

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc phong phú

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 12 - 20tr đối với nhân viên có kinh nghiệm.

Hoặc thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm.

Tăng lương hàng năm.

Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng chế độ BHXH theo qui định của Bộ luật Lao động hiện hành.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hiện đại.

Đặc biệt có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin