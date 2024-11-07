Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM

Network Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 29E, khu biệt thự A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, 越南, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Triển khai, lên cấu hình switch, router, máy chủ cũng như các phần mềm và thiết bị phần cứng về bảo mật.
- Phụ trách hỗ trợ xử lý sự cố mạng cho khách hàng
- Phụ trách cài đặt cấu hình và khắc phục sự cố của các hệ thống như windows server
- Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, đối tác trong quá trình triển khai sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm lương từ 12-20 triệu, ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung
- Có kiến thức cơ bản về mạng, kiến thức liên quan SDN
- Có kiến thức về các thiết bị chuyển mạch, định tuyến....của các hãng lớn như H3C, Huawei, Cisco có thể độc lập phân tích và xử lý các vấn đề về mạng
- Thông thạo các thiết bị an ninh như tường lửa, IPS, WAF, có khả năng tự phân tích và tìm ra nguy hại
- Phụ trách bảo trì mạng phòng máy trung tâm dữ liệu nhà mạng
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc phong phú

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 12 - 20tr đối với nhân viên có kinh nghiệm.
Hoặc thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm.
Tăng lương hàng năm.
Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng chế độ BHXH theo qui định của Bộ luật Lao động hiện hành.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hiện đại.
Đặc biệt có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÔNG TIN JUNIWER VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 92A xóm Chùa, ngõ 12 Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-it-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job245025
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Network Engineer Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Htech Resources Company Limited
Tuyển Network Engineer Vietnam Htech Resources Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Htech Resources Company Limited
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Beyondnet Vn
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Beyondnet Vn
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Servers.com VN
Tuyển Network Engineer Công Ty TNHH Servers.com VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Servers.com VN
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Beyondnet Vn
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Beyondnet Vn
Hạn nộp: 09/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Network Engineer Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Htech Resources Company Limited
Tuyển Network Engineer Vietnam Htech Resources Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Htech Resources Company Limited
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Beyondnet Vn
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Beyondnet Vn
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Servers.com VN
Tuyển Network Engineer Công Ty TNHH Servers.com VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Servers.com VN
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Beyondnet Vn
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Beyondnet Vn
Hạn nộp: 09/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Network Engineer VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 23 Triệu VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer Công Ty TNHH Servers.com VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Servers.com VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer Công Ty Cổ Phần Netnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Netnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer Focus Technologies.,jsc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Focus Technologies.,jsc
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer Công Ty Cổ Phần Netnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Netnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Network Engineer Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Network Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Beyondnet Vn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Network Engineer Công Ty TNHH Servers.com VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Servers.com VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Beyondnet Vn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm