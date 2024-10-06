Tuyển Network Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, Duy Tân, Tòa Nhà CMC, Cầu Giấy

- Giám sát mạng lưới đảm bảo phát hiện các sự cố, hiện tượng bất thường có thể gây ảnh hưởng.

- Hỗ trợ khách hàng xử lí sự cố về mạng theo SLA

- Triển khai mạng lưới: có thể triển khai mạng lưới mới hoặc mở rộng hệ thống sẵn có cho phép mở rộng vùng phủ.

- Vận hành mạng lưới và hỗ trợ khách hàng: cho phép thay đổi các cấu hình, thiết kế... nhằm đảm bảo tính ổn định và các hoạt động kinh doanh .

- Tối ưu mạng lưới và công nghệ mới

- Có các kiến thức cơ bản về network: mô hình mạng, giao thức mạng

- Đọc hiểu các thông số cơ bản liên quan tới thiết bị network, đường truyền:

- Có khả năng phân loại, xử lý sự cố ở mức cơ bản (đứt cáp quang, down thiết bị, trình trạng port...)

- Xử lý các lỗi cơ bản về mạng LAN, WAN sử dụng các giao thức Layer02 (VLAN, ARP table, LACP, STP...)

- Có kiến thức cơ bản về Các giao thức Layer 02 (VLAN, MAC, ARP...), layer03 (Static, RIP, OSPF, IS-IS...)

- Có kiến thức cơ bản về các dịch vụ L2VPN, L3VPN, VPN over Internet, ILL...

- Có học/thi chứng chỉ CCNA là lợi thế

- Có thể trực ca luân phiên

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

- Mức lương 9 – 11M/tháng + KPI lũy kế + phúc lợi Lễ tết

- Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm + 1 ngày nghỉ sinh nhật, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

- Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

- Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và phúc lợi khác.

- Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

- Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Cơ hội thử thách và phát triển:

- Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông hàng đầu Việt Nam (Top 4)

- Cơ hội làm việc với tập khách hàng viễn thông hàng đầu thế giới

- Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá

Văn hoá môi trường làm việc:

- Làm việc 5 ngày/tuần (44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

- Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

- Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

- Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom

