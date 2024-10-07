Tuyển IT phần mềm Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
- Hà Nội: Số 103
- 105 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Thiết kế và triển khai cấu hình thiết bị Network, Security, Load Balancing
Triển khai các dịch vụ Network/Security trên nền tảng Windows/Linux như Radius, VPN, PIM/PAM, Monitor, System, Logging...
Viết tài liệu hoàn công, vận hành hệ thống Network, Security, Load Balancing
Giám sát, vận hành và xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống & thiết bị Network, Security, Load Balancing đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định
Nghiên cứu giải pháp, công nghệ nhằm tối ưu, tự động hóa công việc vận hành hệ thống Network, Security, Load Balancer
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Tốt nghiệp các trường: Đại học quốc gia, Đại học Bách khoa, HV Công nghệ Bưu chính viễn thông, HV kỹ thuật mật mã, chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông, khoa học máy tính và các chuyên ngành khác liên quan;
Năm chắc kiến thưc cơ bản về Network và Security;
Kinh nghiệm: có ít nhất 01 năm kinh nghiệm triển khai và vận hành hệ thống Network/System/Virtualization;
Có kinh nghiệm, khả năng triển khai và vận hành các thiết bị etwork, Security, Load Balancing như Cisco, Juniper, Dell; Citrix; Checkpoint; Fortinet; PaloAlto, ..;
Có kinh nghiệm làm việc với hệ điều hành Window, Linux, Vmware;
Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản;
Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá (đọc, viết tốt);
Chứng chỉ: Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ CCNA, CCNP, LPIC1&2 hoặc tương đương;
Có khả năn làm việc nhóm, tương tác tốt;
Có thể làm việc ở môi trường áp lực;
Đam mê tìm hiểu công nghệ mới
Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng danh hiệu thi đua 2 lần/năm;
- Thưởng cuối năm, lương tháng 13, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Tổng công ty.
- Thưởng các ngày Lễ trong năm (8/3, 20/10, Tết dương lịch, 30/4 & 01/05, 19/08, 2/9....)
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ, đi du lịch hàng năm; ăn trưa tại công ty, chế độ sinh nhật, đồng phục và các chế độ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
