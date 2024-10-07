Tuyển IT phần mềm Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 103 - 105 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thiết kế và triển khai cấu hình thiết bị Network, Security, Load Balancing Triển khai các dịch vụ Network/Security trên nền tảng Windows/Linux như Radius, VPN, PIM/PAM, Monitor, System, Logging... Viết tài liệu hoàn công, vận hành hệ thống Network, Security, Load Balancing Giám sát, vận hành và xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống & thiết bị Network, Security, Load Balancing đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định Nghiên cứu giải pháp, công nghệ nhằm tối ưu, tự động hóa công việc vận hành hệ thống Network, Security, Load Balancer Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp các trường: Đại học quốc gia, Đại học Bách khoa, HV Công nghệ Bưu chính viễn thông, HV kỹ thuật mật mã, chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông, khoa học máy tính và các chuyên ngành khác liên quan; Năm chắc kiến thưc cơ bản về Network và Security; Kinh nghiệm: có ít nhất 01 năm kinh nghiệm triển khai và vận hành hệ thống Network/System/Virtualization; Có kinh nghiệm, khả năng triển khai và vận hành các thiết bị etwork, Security, Load Balancing như Cisco, Juniper, Dell; Citrix; Checkpoint; Fortinet; PaloAlto, ..; Có kinh nghiệm làm việc với hệ điều hành Window, Linux, Vmware; Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản; Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá (đọc, viết tốt); Chứng chỉ: Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ CCNA, CCNP, LPIC1&2 hoặc tương đương; Có khả năn làm việc nhóm, tương tác tốt; Có thể làm việc ở môi trường áp lực; Đam mê tìm hiểu công nghệ mới

Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Duy trì và phát triển nét văn hóa “Làm hết sức, chơi hết mình”.

- Thưởng danh hiệu thi đua 2 lần/năm;

- Thưởng cuối năm, lương tháng 13, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

- Thưởng các ngày Lễ trong năm (8/3, 20/10, Tết dương lịch, 30/4 & 01/05, 19/08, 2/9....)

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ, đi du lịch hàng năm; ăn trưa tại công ty, chế độ sinh nhật, đồng phục và các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.