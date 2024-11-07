Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Ngân hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69 Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chủ động thực hiện nhắc nợ, đôn đốc khách hàng đang quá hạn thanh toán bằng các biện pháp cụ thể như: gọi điện nhắc nợ khách hàng, gửi email, gửi tin nhắn SMS, gửi thư nhắc nợ nhằm đảm bảo hiệu quả thu hồi nợ.
Thực hiện đúng các quy trình thu hồi nợ; kịch bản nhắc nợ.
Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Trưởng phòng/cấp có thẩm quyền.
Địa chỉ làm việc: Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn
Có kinh nghiệm ngành tài chính là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Pax Sky Tower, 159C Đường Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-nhac-phi-qua-dien-thoai-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244515
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm