Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chủ động thực hiện nhắc nợ, đôn đốc khách hàng đang quá hạn thanh toán bằng các biện pháp cụ thể như: gọi điện nhắc nợ khách hàng, gửi email, gửi tin nhắn SMS, gửi thư nhắc nợ nhằm đảm bảo hiệu quả thu hồi nợ.

Thực hiện đúng các quy trình thu hồi nợ; kịch bản nhắc nợ.

Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Trưởng phòng/cấp có thẩm quyền.

Địa chỉ làm việc: Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.