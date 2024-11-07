Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 69 Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chủ động thực hiện nhắc nợ, đôn đốc khách hàng đang quá hạn thanh toán bằng các biện pháp cụ thể như: gọi điện nhắc nợ khách hàng, gửi email, gửi tin nhắn SMS, gửi thư nhắc nợ nhằm đảm bảo hiệu quả thu hồi nợ.
Thực hiện đúng các quy trình thu hồi nợ; kịch bản nhắc nợ.
Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Trưởng phòng/cấp có thẩm quyền.
Địa chỉ làm việc: Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn
Có kinh nghiệm ngành tài chính là một lợi thế
Giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn
Có kinh nghiệm ngành tài chính là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
