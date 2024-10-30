Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần MORIKOMART làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần MORIKOMART
Ngày đăng tuyển: 30/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Cụm Công nghiệp Thái Phương, Xã Thái Phương,, Hưng Hà

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần MORIKOMART

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15 ngõ 989 Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

