Tuyển Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10/5F, Ấp 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Báo cáo định biên nhân sự, báo cáo ngày/tuần cho ban giám đốc

Tham mưu chính ssachs, xây dựng chế độ lương thưởng

Lưu trữ, sắp xếp, cập nhật và bảo quản hồ sơ, HĐLĐ của công nhân viên

Thực hiện chấm công tính lương

Xử lý khiếu nại lương, chế độ liên quan

Soạn thảo HĐLĐ cho nhân viên

BHXH ( tăng/giảm/chế độ )

Công tác C&B

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương ( ưu tiên có kinh nghiệm với công ty sản xuất )

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực/ Luật/ Hoặc những ngành có liên quan

Tính cẩn thận, nhạy bén

Tại Công ty TNHH May Tứ Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tết/ lương tháng 13/lương thưởng

Chế độ đãi ngộ phúc lợi đầy đủ

Phụ cấp cơm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Tứ Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin