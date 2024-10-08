Tuyển Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH May Tứ Đạt
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 10/5F, Ấp 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Báo cáo định biên nhân sự, báo cáo ngày/tuần cho ban giám đốc
Tham mưu chính ssachs, xây dựng chế độ lương thưởng
Lưu trữ, sắp xếp, cập nhật và bảo quản hồ sơ, HĐLĐ của công nhân viên
Thực hiện chấm công tính lương
Xử lý khiếu nại lương, chế độ liên quan
Soạn thảo HĐLĐ cho nhân viên
BHXH ( tăng/giảm/chế độ )
Công tác C&B
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương ( ưu tiên có kinh nghiệm với công ty sản xuất )
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực/ Luật/ Hoặc những ngành có liên quan
Tính cẩn thận, nhạy bén
Tại Công ty TNHH May Tứ Đạt Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tết/ lương tháng 13/lương thưởng
Chế độ đãi ngộ phúc lợi đầy đủ
Phụ cấp cơm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Tứ Đạt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
