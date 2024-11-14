Tuyển Bán hàng thời trang TuTu Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 158/9A Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn bán hàng (tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu sản phẩm, CTKM) tại cửa hàng.

Quản lý tồn kho tại cửa hàng

Bày trí, sắp xếp, chuẩn bị đồ phục vụ việc bán hàng

Phối hợp/hỗ trợ đội ngũ media xây dựng video/hình ảnh tại cửa hàng

Vệ sinh cửa hàng và khu vực làm việc hàng ngày

Báo cáo số liệu bán hàng

Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý cửa hàng

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm bán hàng tại cửa hàng ít nhất 6 THÁNG

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Am hiểu về ngành thời trang nữ là một lợi thế

Nhanh nhẹn và năng động

Tại TuTu Store Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 (Thử việc 1 tháng 8.000.000 lương).

Lương thưởng tháng 13.

Thời gian làm việc: Thứ 3 - Chủ nhật (Off thứ 2)

Các ngày 3 5 7: 09h - 17h

Các ngày 4 6 CN: 09h - 22h

Có thể tăng ca vào các ngày sale lớn (tính lương tăng ca)

