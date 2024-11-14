Tuyển Bán hàng thời trang TuTu Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại TuTu Store
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 158/9A Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Gò Vấp, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tư vấn bán hàng (tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu sản phẩm, CTKM) tại cửa hàng.
Quản lý tồn kho tại cửa hàng
Bày trí, sắp xếp, chuẩn bị đồ phục vụ việc bán hàng
Phối hợp/hỗ trợ đội ngũ media xây dựng video/hình ảnh tại cửa hàng
Vệ sinh cửa hàng và khu vực làm việc hàng ngày
Báo cáo số liệu bán hàng
Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý cửa hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng tại cửa hàng ít nhất 6 THÁNG
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Am hiểu về ngành thời trang nữ là một lợi thế
Nhanh nhẹn và năng động
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Am hiểu về ngành thời trang nữ là một lợi thế
Nhanh nhẹn và năng động
Tại TuTu Store Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10.000.000 (Thử việc 1 tháng 8.000.000 lương).
Lương thưởng tháng 13.
Thời gian làm việc: Thứ 3 - Chủ nhật (Off thứ 2)
Các ngày 3 5 7: 09h - 17h
Các ngày 4 6 CN: 09h - 22h
Có thể tăng ca vào các ngày sale lớn (tính lương tăng ca)
Lương thưởng tháng 13.
Thời gian làm việc: Thứ 3 - Chủ nhật (Off thứ 2)
Các ngày 3 5 7: 09h - 17h
Các ngày 4 6 CN: 09h - 22h
Có thể tăng ca vào các ngày sale lớn (tính lương tăng ca)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TuTu Store
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI