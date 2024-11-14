Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỨC KHỎE VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vincom Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chào khách và tiếp đón khách hàng, vệ sinh quầy kệ.

Tìm hiểu nhu cầu của khách và chốt được đơn hàng, cũng như cung cấp trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho khách hàng.

Tuân thủ nghiêm túc các quy định của công ty, tuân theo sự sắp xếp công việc của quản lý/giám sát cửa hàng, hoàn thành nhiệm vụ công việc do cấp trên giao.

Làm việc nhóm, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp để chốt được đơn hàng và cùng nhau đạt được mục tiêu doanh số.

Phụ trách thanh toán, quản lý hàng tồn kho và kiểm tra chéo các tài khoản, hoàn thành tất cả các thống kê bán hàng và kiểm kê tồn kho theo quy tắc.

Đảm bảo các công việc vận hành hàng ngày diễn ra hiệu quả: bao gồm kiểm kê hàng hóa đến, trưng bày hàng hóa, bổ sung, hoàn trả, không làm thất thoát sản phẩm, v.v.

Giải quyết các khiếu nại của khách hàng và các vấn đề khẩn cấp khác, và báo cáo cho quản lý/giám sát cửa hàng.

Phụ trách đóng gói sản phẩm của các đơn hàng E-commerce đúng chuẩn, đúng tiến độ.

Hỗ trợ các chương trình sự kiện bán hàng tại cửa hàng.

Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu: đam mê bán hàng; hoạt ngôn

Ưu tiên: có kinh nghiệm bán hàng trong ngành hàng cao cấp hoặc bán lẻ cao cấp.

Khả năng giao tiếp và linh hoạt giải quyết tình huống

Trung thực, siêng năng, nhiệt tình, thật thà, có trách nhiệm với công việc

Trung thực và đáng tin cậy, có kỹ năng giao tiếp và bán hàng tốt, có ý thức phục vụ và tinh thần làm việc nhóm

Sẵn sàng học hỏi và tích cực nâng cao năng lực về mọi mặt; sẵn sàng lắng nghe và chấp nhận những đề xuất của nhóm và người quản lý

Có khả năng tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, yêu thích thương hiệu và có ý thức làm việc chăm chỉ để quảng bá thương hiệu

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỨC KHỎE VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp xăng xe 200k/tháng, tiền cơm giữa ca 40.000/ngày, tiền gửi xe

Phụ cấp nuôi con nhỏ

Cơ hội được training sản phẩm cao cấp nước ngoài

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỨC KHỎE VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin