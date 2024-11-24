Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời trang H và A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thời trang H và A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Thời trang H và A
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH Thời trang H và A

Bán hàng thời trang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty TNHH Thời trang H và A

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Vincom Quang Trung, Gò Vấp, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng, bao gồm: tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu và tư vấn sản phẩm đến khách hang.
- Trưng bày sản phẩm theo đúng quy định và thẩm mỹ của Showroom.
- Thường xuyên kiểm tra Showroom, chăm chút sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem và thử đồ đúng cách.
- Thực hiện theo phân công công việc của Cửa hàng Trưởng.
- Làm việc theo ca xoay trong tuần:
+ Cửa hàng mặt phố: Sáng 8h – 16h; Chiều 13h30 – 21h30
+ Cửa hàng trong TTTM: Sáng 9h – 17h; Chiều 14h00 – 22h00
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu ứng viên Nữ - Trong khoảng độ tuổi từ 19t - 35t
- Giao tiếp tốt, yêu thích công việc tư vấn bán hàng, thời trang.

Tại Công ty TNHH Thời trang H và A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn tùy theo năng lực: Lương cơ bản (5 - 6 triệu theo từng vị trí), thưởng hiệu suất CLDV, thưởng doanh số theo tháng, thưởng theo cơ sở. (Thu nhập dao động trung bình từ 7 – 9 triệu)
Các chế độ thưởng các ngày Lễ Tết, tháng lương 13 và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất, ...). Thường xuyên được tham gia các hoạt động tập thể; sinh nhật, du lịch, nghỉ mát do Công ty tổ chức.
Được kí Hợp đồng và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, ... và các chế độ khác theo luật quy định.
Được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phát triển nghề nghiệp, mở rộng mối quan hệ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang H và A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời trang H và A

Công ty TNHH Thời trang H và A

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa Nhà Asuva, Số 9A Ngõ 396 Nguyễn Xiển, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

