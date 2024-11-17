Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 347 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn bán sản phẩm quạt trần đèn trang trí cao cấp tại showroom
Phụ trách các hoạt động trưng bày, sắp xếp, các công tác quản lý chung tại cửa hàng
Chăm sóc khách hàng sẵn có từ các nguồn của công ty
Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng fanpage
Lên đơn hàng, thu tiền cọc, tiền thanh toán hàng hóa của khách hàng
Nộp tiền mặt/ chuyển khoản tiền đã thu của khách hàng về tài khoản công ty đúng thời hạn quy định
Cập nhật Đơn hàng/ khách hàng & hoạt động CSKH trên phần mềm
Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng
Làm việc theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 30 tuổi, trẻ trung năng động ưa nhìn.
Kỹ năng giao tiếp và đam mê kinh doanh
Kỹ năng quản lý thời gian, chủ động trong công việc
Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng thu nhập hấp dẫn
Thưởng lương tháng 13, 14.
Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5
Phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc
Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng.
Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.
Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.
Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,...
Môi trường năng động. Cơ hội phát triển bản thân & thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 75A NGUYỄN TRÃI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI.

