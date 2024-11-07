Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 9 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
• Tư vấn cho khách đến mua tại cửa hàng.
• Tham gia livestream tại cửa hàng
• Phối hợp cùng bộ phận thiết kế triển khai các đơn hàng nội thất, tâm linh, phong thủy.
• Thực hiện các công việc khác có liên quan đến vị trí công việc.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng về đồ nội thất là lợi thế
• Kỹ năng tư vấn, hiểu tâm lý khách hàng
• Nhiệt tình, năng nổ trong công việc
• Nhanh nhẹn, chịu khó ham học hỏi
• Yêu thích công việc kinh doanh
• Ngoài hình ưa nhìn
Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương từ 9-15 triệu lương cứng tùy vào năng lực+ hoa hồng (mức lương cụ thể sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn và có thể cao hơn nếu có kinh nghiệm tốt).
• Thưởng nóng khi vượt KPIs mỗi tháng.
• Được đào tạo bài bản
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, gắn kết;
• Được tạo điều kiện sáng tạo và phát huy hết khả năng của mình để đạt hiệu quả công việc tốt nhất;
• Được tham gia BHXH , du lịch hàng năm , tham gia các hoạt động của công ty...
• Được tham gia các hoạt động teambuilding kết nối với toàn thể nhân viên Công ty.
• Nghỉ lễ tết, thưởng lễ tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH
