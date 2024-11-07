Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

• Tư vấn cho khách đến mua tại cửa hàng.

• Tham gia livestream tại cửa hàng

• Phối hợp cùng bộ phận thiết kế triển khai các đơn hàng nội thất, tâm linh, phong thủy.

• Thực hiện các công việc khác có liên quan đến vị trí công việc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng về đồ nội thất là lợi thế

• Kỹ năng tư vấn, hiểu tâm lý khách hàng

• Nhiệt tình, năng nổ trong công việc

• Nhanh nhẹn, chịu khó ham học hỏi

• Yêu thích công việc kinh doanh

• Ngoài hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 9-15 triệu lương cứng tùy vào năng lực+ hoa hồng (mức lương cụ thể sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn và có thể cao hơn nếu có kinh nghiệm tốt).

• Thưởng nóng khi vượt KPIs mỗi tháng.

• Được đào tạo bài bản

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, gắn kết;

• Được tạo điều kiện sáng tạo và phát huy hết khả năng của mình để đạt hiệu quả công việc tốt nhất;

• Được tham gia BHXH , du lịch hàng năm , tham gia các hoạt động của công ty...

• Được tham gia các hoạt động teambuilding kết nối với toàn thể nhân viên Công ty.

• Nghỉ lễ tết, thưởng lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH

