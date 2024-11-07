Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

• Tư vấn cho khách đến mua tại cửa hàng.
• Tham gia livestream tại cửa hàng
• Phối hợp cùng bộ phận thiết kế triển khai các đơn hàng nội thất, tâm linh, phong thủy.
• Thực hiện các công việc khác có liên quan đến vị trí công việc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng về đồ nội thất là lợi thế
• Kỹ năng tư vấn, hiểu tâm lý khách hàng
• Nhiệt tình, năng nổ trong công việc
• Nhanh nhẹn, chịu khó ham học hỏi
• Yêu thích công việc kinh doanh
• Ngoài hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 9-15 triệu lương cứng tùy vào năng lực+ hoa hồng (mức lương cụ thể sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn và có thể cao hơn nếu có kinh nghiệm tốt).
• Thưởng nóng khi vượt KPIs mỗi tháng.
• Được đào tạo bài bản
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, gắn kết;
• Được tạo điều kiện sáng tạo và phát huy hết khả năng của mình để đạt hiệu quả công việc tốt nhất;
• Được tham gia BHXH , du lịch hàng năm , tham gia các hoạt động của công ty...
• Được tham gia các hoạt động teambuilding kết nối với toàn thể nhân viên Công ty.
• Nghỉ lễ tết, thưởng lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HẢI ANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

