Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 8, Ngách 21, Ngõ 151A Thái Hà, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
MÔ TẢ CHUNG
Thời gian làm việc: 8h – 17h30 Từ thứ 2 đến thứ 7 theo giờ hành chính/ Có thể tăng ca sửa chữa để kịp thời gian bảo hành cho khách
Số lượng cần tuyển: 01
Giới tính: Nam
Địa điểm làm việc: Số 1 khu CN Vĩnh Hoàng, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tiếp nhận sản phẩm lỗi từ nhân viên CSKH bảo hành
Kiểm tra xác định lỗi của sản phẩm đồng thời đưa ra phương án sửa chữa xử lý sản phẩm bảo hành của khách hàng
Sửa chữa sản phẩm của khách hàng đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm sau khi sửa chữa
Bàn giao lại sản phẩm sau khi đã sửa chữa cho nhân viên CSKH bảo hành
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ thuật sửa chữa hàng điện tử, gia dụng
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8.000.000 - 12.000.000. Bao gồm lương cứng 7.500.000 + Thưởng theo từng sản phẩm. Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày + Xăng xe: 100.000/tháng.
. Bao gồm lương cứng 7.500.000 + Thưởng theo từng sản phẩm.
Thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, ngày Lễ: 1/5, 20/10, Trung Thu, Lễ Tết,...
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty; Trung bình 2 đến 3 tháng lương.
2. Chế độ chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội: Đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Gói khám sức khỏe tổng quát hàng năm miễn phí.
Chế độ thai sản: "Nữ: 50% lương cố định suốt 6 tháng thai sản + 1.000.000. Nam có vợ sinh: 1 tháng lương cố định + 500.000" đối với CBNV có thâm niên từ 3 năm trở lên.
Phụ cấp nuôi con nhỏ từ 2-5 tuổi: 500.000/tháng đối với CBNV có thâm niên từ 3 năm trở lên
3. Chế độ thời gian làm việc
Thời gian làm việc: Tuân theo quy định của công ty, thường là 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần.
Chính sách tăng ca, làm thêm giờ theo quy định pháp luật.
Nghỉ phép: Hưởng 12 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định của Luật Lao động.
4. Hoạt động gắn kết
- Tham gia sự kiện ăn uống, Teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng trung bình từ 2-3 lần/năm của công ty.
5. Môi trường làm việc, văn hoá, xã hội
- Môi trường làm việc thân thiện: Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và hỗ trợ lẫn nhau.
- Đề cao mục tiêu chung của Công ty, đội nhóm và cá nhân.
- Thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Dự án Nuôi em, xây dựng điểm trường, ủng hộ quà tặng,...
6. Quyền lợi khác
- Hưởng chính sách hỗ trợ cực ưu đãi khi mua sản phẩm mà công ty phân phối
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI