Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà- Chu lai- CN Gia Lai làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Tuy Phước

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

– Sửa chữa, bảo hành máy, thiết bị của Tập Đoàn Sơn Hà như Bồn Inox, Bồn Nhựa, Máy Năng Lượng Mặt Trời... cho khách hàng.

- Kiểm tra, đánh giá, chuẩn đoán tình trạng sản phẩm, sửa chữa, bảo hành các sản phẩm cho khách hàng theo đúng quy trình và thời gian quy định.

– Tư vấn và giải đáp cho khách hàng về cách sửa chữa, khắc phục các lỗi đơn giản trong quá trình sử dụng sản phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bảo hành ngành hàng Gia dụng, Điện nước

- Siêng năng , chăm chỉ, yêu thích công việc

- Trung thực, có khả năng làm việc độc lập, có ý chí vươn lên.

Tại Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà- Chu lai- CN Gia Lai Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà- Chu lai- CN Gia Lai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin