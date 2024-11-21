Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô HD1A, đường số 3, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Thực hiện việc lắp đặt các thiết bị - máy móc, dây chuyền sản xuất cho nhà máy

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận công nghệ được chuyển giao, lắp đặt, vận chuyển theo tiêu chuẩn thiết kế

- Sửa chữa các chi tiết cơ khí, lên kế hoạch bảo trì và triển khai thực hiện việc bảo trì cho các máy móc, thiết bị của nhà máy

- Theo dõi, quản lý quá trình vận hành các dây chuyền sản xuất, sửa chữa, bảo trì máy cơ khí

- Chủ động đề xuất, đưa ra những gợi ý về vấn đề liên quan đến công nghệ, thiết bị thuộc về cơ khí, máy móc

- Thực hiện lắp đặt hệ thống điện nước

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện công nghiệp, Tự động hóa, Điện - Điện tử (các ngành liên quan)

- Kinh nghệm: Từ 1 năm trở lên

- Có thể đọc hiểu hướng dẫn vận hành các máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất

- Có kiến thức về vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị

- Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, kiên nhẫn

Tại Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7.000.000 - 9.000.000

- Tham gia đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT đối với tất cả nhân viên và bảo hiểm sức khỏe tư nhân (đối với cấp quản lý và nhân viên thâm niên lâu năm)

- Phụ cấp khác : Thưởng thi đua chuyên cần, trách nhiệm làm việc, thâm niên,...

- Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nâng cao tay nghề, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ

- Được phục vụ bữa ăn tại Công ty hằng ngày, cấp phát đồng phục hằng năm, có xe đưa rước từ Trụ sở Quận 12 đến Nhà máy (Khu công nghiệp Xuyên Á)

- Thưởng các Dịp lễ 30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Nguyên Đán, Quốc tế Phụ nữ,...

- Du lịch, quà tựu trường con/em của nhân viên, quà cuối năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin