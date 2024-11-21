Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, tư vấn khách hàng qua các kênh liên lạc (điện thoại, email, chat, ..).
Xử lý các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Ghi nhận thông tin và phản hồi từ khách hàng, đề xuất cải tiến dịch vụ.
Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo giao tiếp tiếng Trung.
Có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng trên 1 năm
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý vấn đề linh hoạt và chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành phần văn bản tính toán trong phòng.
Có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng trên 1 năm
Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý vấn đề linh hoạt và chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành phần văn bản tính toán trong phòng.
Tại CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10-12 triệu VNĐ (thỏa thuận theo năng lực).
Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 17h, nghỉ trưa 12h - 13h), nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định.
Tháng lương thứ 13
12 ngày phép/năm.
Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 17h, nghỉ trưa 12h - 13h), nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định.
Tháng lương thứ 13
12 ngày phép/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI