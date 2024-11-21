Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, tư vấn khách hàng qua các kênh liên lạc (điện thoại, email, chat, ..).

Xử lý các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Ghi nhận thông tin và phản hồi từ khách hàng, đề xuất cải tiến dịch vụ.

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo giao tiếp tiếng Trung.

Có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng trên 1 năm

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý vấn đề linh hoạt và chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành phần văn bản tính toán trong phòng.

Tại CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-12 triệu VNĐ (thỏa thuận theo năng lực).

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 17h, nghỉ trưa 12h - 13h), nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Tháng lương thứ 13

12 ngày phép/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM

