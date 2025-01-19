Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu văn phòng tầng 3, toà CT1

- Thái Hà, Khu nhà ở Bộ Công An, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Gọi điện tới các khách hàng của công ty để hỏi thăm tình hình sử dụng dịch vụ để thu thập thông tin về tình hình sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng
Tiếp nhận các thông tin phản hồi về sản phẩm, dịch vụ và giải đáp các yêu cầu hỗ trợ sử dụng phần mềm của khách hàng theo quy trình trong phạm vi công việc
Ghi nhận và chuyển các phản ánh của khách hàng tới bộ phận xử lý và cấp trên
Hỗ trợ team KD về hotline, email, chatbox ... với khách hàng
Các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành: Kỹ thuật , CNTT, hệ thống, kinh tế, QTKD, ...
Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, không nói lắp, không nói tiếng địa phương
Khả năng tiếp thu và giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.
Nhiệt tình, cẩn thận, nhẹ nhàng, kiên nhẫn.
Thái độ trung thực, cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc
Sử dụng thành thạo kỹ năng Microsoft Office

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 6.000.000 - 9.000.000 + Thưởng KPIs
Được đào tạo các kiến thức cần thiết về sản phẩm
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
Được công ty đóng 100% BHYT, BHXH, BHTN không trừ lương
Nghỉ mát, du lịch 2 lần/ năm
Hưởng phúc lợi các ngày lễ: 2/9, 30/04, 1/5,...
Thưởng lương tháng 13 và thưởng doanh thu năm
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, tạo cơ hội cho nhân viên thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu văn phòng Tầng 3, Toà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

