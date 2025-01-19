Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu văn phòng tầng 3, toà CT1 - Thái Hà, Khu nhà ở Bộ Công An, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Gọi điện tới các khách hàng của công ty để hỏi thăm tình hình sử dụng dịch vụ để thu thập thông tin về tình hình sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng

Tiếp nhận các thông tin phản hồi về sản phẩm, dịch vụ và giải đáp các yêu cầu hỗ trợ sử dụng phần mềm của khách hàng theo quy trình trong phạm vi công việc

Ghi nhận và chuyển các phản ánh của khách hàng tới bộ phận xử lý và cấp trên

Hỗ trợ team KD về hotline, email, chatbox ... với khách hàng

Các công việc theo sự phân công của quản lý

Giới tính: Nữ

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành: Kỹ thuật , CNTT, hệ thống, kinh tế, QTKD, ...

Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, không nói lắp, không nói tiếng địa phương

Khả năng tiếp thu và giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Nhiệt tình, cẩn thận, nhẹ nhàng, kiên nhẫn.

Thái độ trung thực, cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc

Sử dụng thành thạo kỹ năng Microsoft Office

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 6.000.000 - 9.000.000 + Thưởng KPIs

Được đào tạo các kiến thức cần thiết về sản phẩm

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Được công ty đóng 100% BHYT, BHXH, BHTN không trừ lương

Nghỉ mát, du lịch 2 lần/ năm

Hưởng phúc lợi các ngày lễ: 2/9, 30/04, 1/5,...

Thưởng lương tháng 13 và thưởng doanh thu năm

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, tạo cơ hội cho nhân viên thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM

