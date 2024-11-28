Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 205 - 207 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

● Tặng quà sinh nhật cho học viên theo quy định tại trung tâm

● Hỗ trợ các lớp khai giảng: tạo nhóm zalo cho lớp học, liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp trước tối

thiểu 1 ngày khi lớp khai giảng

● Xin feedback của học viên hàng tháng

● Sao sát các học viên trong lớp trong suốt quá trình học tập

● Hỗ trợ theo dõi việc thực hiện nội quy của giáo viên

● Kiểm tra và đảm bảo lớp học chuẩn chỉ theo quy định tại trung tâm

● Theo dõi tình hình học tập của học viên tại trung tâm để tìm ra những học viên yếu kém cần đi phụ đạo

● Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 23 tuổi

- Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm, khả

năng làm việc nhóm tốt.

- Có kinh nghiệm sales là 1 lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản từ những nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm

- Tham gia hoạt động thường kỳ của công ty theo tháng, quý.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Được tăng lương theo năng lực làm việc 2 lần/ năm

- Được học tiếng Nhật miễn phí.

- Hợp đồng lao động, bảo hiểm theo Luật lao động.

- Nghỉ lễ tết theo cơ chế nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin