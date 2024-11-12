Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12, VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

● Công việc hỗ trợ khách hàng sau bán, không yêu cầu kiếm data.

● Hướng dẫn khách hàng sử dụng, hỗ trợ vận hành các sản phẩm, các công cụ quản trị của công ty.

● Quan sát, theo dõi nhu cầu kinh doanh của khách hàng để kịp thời cung cấp các gói bổ trợ, dịch vụ bổ sung. Khảo sát thu thập ý kiến khách hàng để góp phần cải thiện và phát triển sản phẩm.

● Giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng, ghi nhận đề xuất của khách hàng và chuyển tới bộ phận liên quan.

● Phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm phương án giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải trong quá trình vận hành.

● Báo cáo trực tiếp theo ngày, theo tháng cho trưởng nhóm / quản lý đội ngũ.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● TRUNG THỰC, năng nổ, nhiệt tình trong công việc.

● Sáng tạo, cẩn thận, chịu khó tìm tòi và lắng nghe ý kiến khách hàng.

● Kỹ năng tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint,...

● Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán khách hàng là một lợi thế.

● Tiếng Anh tốt (Nghe, đọc).

● Có kiến thức về lĩnh vực Thương mại điện tử là một lợi thế.

● Biết sử dụng các phần mềm/ công cụ thiết kế hình ảnh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương Chuyên viên hỗ trợ giao diện (Success Agent): Cơ bản 9tr + commission (hiệu xuất công việc)

Cơ bản 9tr + commission

● BHXH,BHYT,... theo quy định nhà nước.

● 15 ngày nghỉ phép/năm; nghỉ lễ, Tết,...

● Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc.

● Happy lunch mỗi trưa thứ 6: pizza, gà rán,...

● Phụ cấp gửi xe

● Xe đưa đón khi đi công tác và Grab card để book xe công nghệ khi cần gặp khách hàng.

● Review tăng lương mỗi 06 tháng/lần.

● Company trip, teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin