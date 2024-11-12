Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Chăm sóc khách hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 12, VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

● Công việc hỗ trợ khách hàng sau bán, không yêu cầu kiếm data.
● Hướng dẫn khách hàng sử dụng, hỗ trợ vận hành các sản phẩm, các công cụ quản trị của công ty.
● Quan sát, theo dõi nhu cầu kinh doanh của khách hàng để kịp thời cung cấp các gói bổ trợ, dịch vụ bổ sung. Khảo sát thu thập ý kiến khách hàng để góp phần cải thiện và phát triển sản phẩm.
● Giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng, ghi nhận đề xuất của khách hàng và chuyển tới bộ phận liên quan.
● Phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm phương án giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải trong quá trình vận hành.
● Báo cáo trực tiếp theo ngày, theo tháng cho trưởng nhóm / quản lý đội ngũ.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● TRUNG THỰC, năng nổ, nhiệt tình trong công việc.
● Sáng tạo, cẩn thận, chịu khó tìm tòi và lắng nghe ý kiến khách hàng.
● Kỹ năng tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint,...
● Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán khách hàng là một lợi thế.
● Tiếng Anh tốt (Nghe, đọc).
● Có kiến thức về lĩnh vực Thương mại điện tử là một lợi thế.
● Biết sử dụng các phần mềm/ công cụ thiết kế hình ảnh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương Chuyên viên hỗ trợ giao diện (Success Agent): Cơ bản 9tr + commission (hiệu xuất công việc)
Cơ bản 9tr + commission
● BHXH,BHYT,... theo quy định nhà nước.
● 15 ngày nghỉ phép/năm; nghỉ lễ, Tết,...
● Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc.
● Happy lunch mỗi trưa thứ 6: pizza, gà rán,...
● Phụ cấp gửi xe
● Xe đưa đón khi đi công tác và Grab card để book xe công nghệ khi cần gặp khách hàng.
● Review tăng lương mỗi 06 tháng/lần.
● Company trip, teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-9-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job246509
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Key Account Management thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo Linh ADD
Tuyển Tiếng Hàn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công ty TNHH Bảo Linh ADD
Hạn nộp: 27/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG
Tuyển Nhân Viên Đối Ngoại thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ULTIMATE SUP
Tuyển CSKH thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
ULTIMATE SUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Tuyển Dịch Vụ Khách Hàng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh thu nhập 10 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT
Tuyển Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 108 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Tuyển Key Account Management thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo Linh ADD
Tuyển Tiếng Hàn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công ty TNHH Bảo Linh ADD
Hạn nộp: 27/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG
Tuyển Nhân Viên Đối Ngoại thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ULTIMATE SUP
Tuyển CSKH thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
ULTIMATE SUP
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Tuyển Dịch Vụ Khách Hàng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh thu nhập 10 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT
Tuyển Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất