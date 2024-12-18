Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Trần Việt Phát Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Trần Việt Phát Pro Company
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Ngân hàng Bắc á, Số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
+ Booking đặt giữ chỗ, sắp xếp tải trên các chuyến bay
+ Tư vấn, hỗ trợ khách hàng
+ Làm các công việc chuyên môn theo phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp Đại học khối ngành kinh tế
+ Thành thạo Tiếng Anh, các kỹ năng tin học văn phòng
+ Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn
+ Có khả năng làm việc theo nhóm.
Tại Công Ty TNHH Trần Việt Phát Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bởi những người đi trước giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không
+ Mức lương 9-15tr + thưởng phù hợp với năng lực
+ Được hưởng mọi chế độ theo đúng luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trần Việt Phát Pro Company
