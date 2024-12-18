Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Trần Việt Phát Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Ngân hàng Bắc á, Số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

+ Booking đặt giữ chỗ, sắp xếp tải trên các chuyến bay

+ Tư vấn, hỗ trợ khách hàng

+ Làm các công việc chuyên môn theo phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học khối ngành kinh tế

+ Thành thạo Tiếng Anh, các kỹ năng tin học văn phòng

+ Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn

+ Có khả năng làm việc theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH Trần Việt Phát Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bởi những người đi trước giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không

+ Mức lương 9-15tr + thưởng phù hợp với năng lực

+ Được hưởng mọi chế độ theo đúng luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trần Việt Phát Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin