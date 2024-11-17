Tuyển Chăm sóc khách hàng BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
- Hà Nội: Số 9, Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm. dịch vụ của doanh nghiệp.
Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng.
Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
Trả lời, tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Liên tục theo dõi nhằm điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan.
Thu thập, nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng, làm cơ sở đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh với cấp trên.
Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật, v.v.
Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng quy định, chính sách và văn hóa của doanh nghiệp mình.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 22-35 tuổi
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
Phong thái điềm tĩnh, kiên nhẫn và hòa đồng.
Có khả năng lắng nghe.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt.
Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc
Được xét thưởng theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
