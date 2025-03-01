Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ELEPHANT GLOBE làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 19 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương., Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Chăm sóc khách hàng do công ty phân công, phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ.

Giao tiếp với khách qua WhatsApp, tư vấn và thúc đẩy giao dịch. Xử lý phản hồi, giải quyết vấn đề và phản hồi khách hàng kịp thời.

Giữ liên lạc, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ 18-35 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo bài bản.

Biết tiếng Trung.

Yêu thích thương mại quốc tế, chủ động học hỏi, sẵn sàng thử thách.

Cẩn thận, trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, làm việc nhiệt tình.

Tại CÔNG TY TNHH ELEPHANT GLOBE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10.000.000/tháng (ca 8 tiếng), thêm 3.000.000/tháng (ca 12 tiếng).

Thưởng thêm chuyên cần chăm chỉ 1.000.000/tháng.

Thử việc 2 tháng, nếu hoàn thành tốt công việc có thể chuyển chính sớm.

Hoa hồng 6-8%, bảo hiểm xã hội.

Phúc lợi lễ, tết theo quy định Công ty.

Hỗ trợ thiết bị và máy tính làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELEPHANT GLOBE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin