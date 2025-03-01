Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ELEPHANT GLOBE làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ELEPHANT GLOBE
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 19 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương., Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Chăm sóc khách hàng do công ty phân công, phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ.
Giao tiếp với khách qua WhatsApp, tư vấn và thúc đẩy giao dịch. Xử lý phản hồi, giải quyết vấn đề và phản hồi khách hàng kịp thời.
Giữ liên lạc, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ 18-35 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo bài bản.
Biết tiếng Trung.
Yêu thích thương mại quốc tế, chủ động học hỏi, sẵn sàng thử thách.
Cẩn thận, trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, làm việc nhiệt tình.
Tại CÔNG TY TNHH ELEPHANT GLOBE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 10.000.000/tháng (ca 8 tiếng), thêm 3.000.000/tháng (ca 12 tiếng).
Thưởng thêm chuyên cần chăm chỉ 1.000.000/tháng.
Thử việc 2 tháng, nếu hoàn thành tốt công việc có thể chuyển chính sớm.
Hoa hồng 6-8%, bảo hiểm xã hội.
Phúc lợi lễ, tết theo quy định Công ty.
Hỗ trợ thiết bị và máy tính làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELEPHANT GLOBE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
