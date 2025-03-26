Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biên Hoà, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đứng tại địa điểm các chốt được phân công (theo ca trực) để hướng dẫn Khách hàng các quy trình khám chữa bệnh, bốc số thứ tự, đóng tiền, thực hiện các chỉ định và lấy thuốc bảo hiểm tại Bệnh viện.

Hỗ trợ dẫn dắt, hướng dẫn Khách hàng lớn tuổi, già yếu, khuyết tật, người khó khăn đi lại.

Giải đáp các thắc mắc về chi phí, giá cả dịch vụ của Bệnh viện, về các quyền lợi bảo hiểm.

Khảo sát và thăm hỏi Khách hàng đi khám bệnh hàng ngày và ghi nhận những nhu cầu, phàn nàn của Khách hàng để báo cáo cho cấp trên phân tích, đánh giá, tìm hướng điều chỉnh và giải quyết.

Hỗ trợ các bộ phận liên quan để phục vụ Khách hàng ân cần, chu đáo. - Tiếp nhận và giải quyết thông tin phàn nàn của Khách hàng ngoại trú trong quyền hạn cho phép, ngoài khả năng giải quyết thì báo cáo cho Trưởng phòng tìm hướng xử lý, giải quyết dứt điểm làm hài lòng Khách hàng.

Giải đáp các thắc mắc trực tiếp với khách hàng hoặc thông qua kênh điện thoại, email, …liên quan đến các dịch vụ của Bệnh viện.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn: gọn gàng, chuyên nghiệp, thân thiện

Thái độ làm việc chuyên nghiệp: kiên nhẫn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Kỹ năng giải quyết vấn đề: chủ động, linh hoạt trong xử lí tình huống

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT full lương

Được phụ cấp tiền cơm

Được hưởng lương tháng 13, 14

Được đi du lịch, YEP,.....

Được tham gia các hoạt động đầy đủ của Bệnh viện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin