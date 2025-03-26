Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
- Hồ Chí Minh: Biên Hoà, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Đứng tại địa điểm các chốt được phân công (theo ca trực) để hướng dẫn Khách hàng các quy trình khám chữa bệnh, bốc số thứ tự, đóng tiền, thực hiện các chỉ định và lấy thuốc bảo hiểm tại Bệnh viện.
Hỗ trợ dẫn dắt, hướng dẫn Khách hàng lớn tuổi, già yếu, khuyết tật, người khó khăn đi lại.
Giải đáp các thắc mắc về chi phí, giá cả dịch vụ của Bệnh viện, về các quyền lợi bảo hiểm.
Khảo sát và thăm hỏi Khách hàng đi khám bệnh hàng ngày và ghi nhận những nhu cầu, phàn nàn của Khách hàng để báo cáo cho cấp trên phân tích, đánh giá, tìm hướng điều chỉnh và giải quyết.
Hỗ trợ các bộ phận liên quan để phục vụ Khách hàng ân cần, chu đáo. - Tiếp nhận và giải quyết thông tin phàn nàn của Khách hàng ngoại trú trong quyền hạn cho phép, ngoài khả năng giải quyết thì báo cáo cho Trưởng phòng tìm hướng xử lý, giải quyết dứt điểm làm hài lòng Khách hàng.
Giải đáp các thắc mắc trực tiếp với khách hàng hoặc thông qua kênh điện thoại, email, …liên quan đến các dịch vụ của Bệnh viện.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ làm việc chuyên nghiệp: kiên nhẫn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng giải quyết vấn đề: chủ động, linh hoạt trong xử lí tình huống
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Được phụ cấp tiền cơm
Được hưởng lương tháng 13, 14
Được đi du lịch, YEP,.....
Được tham gia các hoạt động đầy đủ của Bệnh viện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI