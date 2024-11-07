Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 101 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gọi điện tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ (Dịch vụ thẩm mỹ viện, nha khoa) phù hợp và chốt đơn theo data có sẵn
- Nắm vững kiến thức về sản phẩm và các bước thực hiện theo tài liệu hướng dẫn
- Tổng hợp doanh thu và tỷ lệ chốt hàng ngày gửi cho trưởng nhóm, quản lý khi có yêu cầu
- Thực hiện một số công việc khác do trưởng nhóm yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh, Telesales
– Có kỹ năng giao tiếp, sử dụng máy tính văn phòng.
– Chủ động, trách nhiệm trong công việc.
– Không có khiếm khuyết về giọng nói.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15-30 tr/tháng
- Được cung cấp máy tính, điện thoại phục vụ công việc
- DATA sẵn có, không phải tự đi kiếm khách hàng
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 18 Tam Trinh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

