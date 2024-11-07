Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 101 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gọi điện tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ (Dịch vụ thẩm mỹ viện, nha khoa) phù hợp và chốt đơn theo data có sẵn

- Nắm vững kiến thức về sản phẩm và các bước thực hiện theo tài liệu hướng dẫn

- Tổng hợp doanh thu và tỷ lệ chốt hàng ngày gửi cho trưởng nhóm, quản lý khi có yêu cầu

- Thực hiện một số công việc khác do trưởng nhóm yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh, Telesales

– Có kỹ năng giao tiếp, sử dụng máy tính văn phòng.

– Chủ động, trách nhiệm trong công việc.

– Không có khiếm khuyết về giọng nói.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15-30 tr/tháng

- Được cung cấp máy tính, điện thoại phục vụ công việc

- DATA sẵn có, không phải tự đi kiếm khách hàng

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

