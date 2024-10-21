Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Asuva - Số 9A - Thanh Liệt - Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc

- Lên kế hoạch & triển khai chạy Facebook Ads

- Đã có kinh nghiệm trong việc setup quảng cáo facebook ads là một lợi thế

- Có tư duy phân tích người dùng

- Theo dõi và tối ưu chiến dịch

- Tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch

- Lên ý tưởng và kết hợp cùng content để viết nội dung cho mỗi chiến dịch

- Lập báo cáo định kỳ gửi cho quản lý

- Phối hợp với các bộ phận khác khi có yêu cầu

- Có laptop cá nhân

Yêu Cầu Công Việc

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy mảng TPCN, Dược, Mỹ phẩm

- Thành thạo và hiểu biết chuyên sâu về các công cụ Facebooks Adwords...

Quyền Lợi

- Sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản, được phần phối độc quyền bởi Công ty - Thu nhập: không giới hạn.

- Chế độ thưởng nóng theo ngày, theo tuần, tháng và quý.

- Được đào tạo thêm về các kênh Digital Marketing.

- Có lộ trình phát triển lên quản lý trong 6 tháng - 1 năm, được huấn luyện bởi mentor hàng đầu tại Công ty.

- Du lịch, Team building hàng năm ...

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển

