Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Asuva
- Số 9A
- Thanh Liệt
- Thanh Trì, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Lên kế hoạch & triển khai chạy Facebook Ads
- Đã có kinh nghiệm trong việc setup quảng cáo facebook ads là một lợi thế
- Có tư duy phân tích người dùng
- Theo dõi và tối ưu chiến dịch
- Tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch
- Lên ý tưởng và kết hợp cùng content để viết nội dung cho mỗi chiến dịch
- Lập báo cáo định kỳ gửi cho quản lý
- Phối hợp với các bộ phận khác khi có yêu cầu
- Có laptop cá nhân
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy mảng TPCN, Dược, Mỹ phẩm
- Thành thạo và hiểu biết chuyên sâu về các công cụ Facebooks Adwords...
Tại CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản, được phần phối độc quyền bởi Công ty - Thu nhập: không giới hạn.
- Chế độ thưởng nóng theo ngày, theo tuần, tháng và quý.
- Được đào tạo thêm về các kênh Digital Marketing.
- Có lộ trình phát triển lên quản lý trong 6 tháng - 1 năm, được huấn luyện bởi mentor hàng đầu tại Công ty.
- Du lịch, Team building hàng năm ...
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
