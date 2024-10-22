Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 64 Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Nhận đơn giao hàng lắp đặt theo yêu cầu từ quản lý. Lắp đặt sản phẩm thiết bị đồ dùng nhà bếp, thiết bị lọc nước, phụ kiện inox tủ bếp.... hỗ trợ thông tin, hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm. Tư vấn các sản phẩm điện tử điện lạnh, thiết bị đồ dùng nhà bếp, gia dụng Tư vấn linh kiện phục vụ việc lắp đặt các thiết bị điện tử, điện lạnh, thiết bị nhà bếp, gia dụng cho Khách Hàng. Lắp đặt, bảo trì các thiết bị đồ dùng nhà bếp, gia dụng theo yêu cầu. Được đào tạo chuyên môn trước khi làm việc.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 20 tuổi, có xe máy rành đường khu vực Hồ Chí Minh Có kinh nghiệm về lắp đặt điện máy, thiết bị đồ dùng nhà bếp Có kinh nghiệm giao hàng lắp đặt các sản phẩm điện máy, gia dụng, đồ điện là một lợi thế. Có tính kỷ luật, trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc Lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp Được hướng dẫn đào tạo từ Công ty và Quản lý trực tiếp Thu nhập : lương cơ bản + phụ cấp + thưởng (nếu có). Tổng thu nhập từ 9.000.000đ – 15.000.000đ Được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách đãi ngộ của Công ty Được tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật định. Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản, bảo hiểm ...đầy đủ Các chương trình Team building, du lịch...môi trường thân thiện, năng động Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 85 Cộng hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

