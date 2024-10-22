Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME
- Hồ Chí Minh: 64 Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Nhận đơn giao hàng lắp đặt theo yêu cầu từ quản lý.
Lắp đặt sản phẩm thiết bị đồ dùng nhà bếp, thiết bị lọc nước, phụ kiện inox tủ bếp.... hỗ trợ thông tin, hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm.
Tư vấn các sản phẩm điện tử điện lạnh, thiết bị đồ dùng nhà bếp, gia dụng
Tư vấn linh kiện phục vụ việc lắp đặt các thiết bị điện tử, điện lạnh, thiết bị nhà bếp, gia dụng cho Khách Hàng.
Lắp đặt, bảo trì các thiết bị đồ dùng nhà bếp, gia dụng theo yêu cầu.
Được đào tạo chuyên môn trước khi làm việc.
Nhận đơn giao hàng lắp đặt theo yêu cầu từ quản lý.
Lắp đặt sản phẩm thiết bị đồ dùng nhà bếp, thiết bị lọc nước, phụ kiện inox tủ bếp.... hỗ trợ thông tin, hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm.
Tư vấn các sản phẩm điện tử điện lạnh, thiết bị đồ dùng nhà bếp, gia dụng
Tư vấn linh kiện phục vụ việc lắp đặt các thiết bị điện tử, điện lạnh, thiết bị nhà bếp, gia dụng cho Khách Hàng.
Lắp đặt, bảo trì các thiết bị đồ dùng nhà bếp, gia dụng theo yêu cầu.
Được đào tạo chuyên môn trước khi làm việc.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 20 tuổi, có xe máy rành đường khu vực Hồ Chí Minh
Có kinh nghiệm về lắp đặt điện máy, thiết bị đồ dùng nhà bếp
Có kinh nghiệm giao hàng lắp đặt các sản phẩm điện máy, gia dụng, đồ điện là một lợi thế.
Có tính kỷ luật, trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc
Lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp
Được hướng dẫn đào tạo từ Công ty và Quản lý trực tiếp
Thu nhập : lương cơ bản + phụ cấp + thưởng (nếu có). Tổng thu nhập từ 9.000.000đ – 15.000.000đ
Tổng thu nhập từ 9.000.000đ – 15.000.000đ
Được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách đãi ngộ của Công ty
Được tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật định.
Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản, bảo hiểm ...đầy đủ
Các chương trình Team building, du lịch...môi trường thân thiện, năng động
Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VY HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI