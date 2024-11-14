Tuyển Hành chính Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa Quang Minh Tower, Khu Đoàn NGoại giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi.
Tiếp nhận các thư từ, công văn, bưu kiện... đi & đến của Công ty.
In ấn tài liệu, soạn thảo các văn bản hành chính khi được yêu cầu
Cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn nhân viên các bộ phận quy trình thực hiện.
Tiếp nhận, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới và hỗ trợ tuyển dụng nhân sự... Hủy bỏ vân tay ra vào công ty, thu hồi trang thiết bị, các ấn phẩm nhận diện thương hiệu và tài sản công ty cấp phát cho người lao động khi kết thúc HĐLĐ. Quản lý toàn bộ tài sản cố định trong công ty. Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, công cụ dụng cụ. Nhận đề xuất mua từ các phòng ban, lên kế hoạch và lập phiếu yêu cầu mua hàng. Nhận hàng, theo dõi và cấp phát VPP, BHLĐ, CCDC theo định mức mà Công ty quy định.
Thực hiện ghi chép, theo dõi chấm công của nhân sự tại công ty
Trình lý, luân chuyển tài liệu, hồ sơ, chứng từ...của các bộ phận/phòng ban trong công ty theo đúng quy định đã ban hành
Thực hiện qui trình lưu trữ hồ sơ một cách nghiêm túc trong toàn Công ty.
Quản lý, điều phối xe văn phòng: Tiếp nhận đề xuất sử dụng xe của các phòng ban và điều phối xe cho phù hợp.
Quản lý điều phối việc sử dụng phòng họp và các thiết bị tại khu vực sảnh.
Thực hiện các thủ tục hành chính phục vụ cho CBNV đi công tác (điều xe, đặt vé máy bay, phòng ở, làm visa, viết giấy giới thiệu...)
Thực hiện các công việc phát sinh khi được GĐ HCNS giao phó trong quyền hạn và năng lực của công việc đảm nhiệm.
Tuyệt đối không nhận những công việc không đúng khả năng và năng lực gây ảnh hưởng tới hoạt động toàn Công ty.
Tiếp nhận các thông tin phàn nàn của khách, giải quyết trong thẩm quyền hoặc báo cáo bộ phận liên quan xử lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng hoà nhập, tiếp cận môi trường làm việc mới;
Có kiến thức nghiệp vụ của chuyên viên hành chính Lễ Tân.
Kỹ năng giải quyết công việc hiệu quả trong môi trường năng động.
Kỹ năng giao tiếp, thông minh trong cách ứng xử. ü Có khả năng làm việc độc lập tốt
Nữ, Ngoại hình ưa nhìn, sinh năm 1998-2002

Tại Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đề xuất các nội dung, chương trình đào tạo.
- Được chủ động trong việc đào tạo nhân sự mới.
- Được trưởng bộ phận hỗ trợ hướng dẫn trong quá trình làm việc.
- Được tham gia trực tiếp trong quá trình đào tạo nhân sự.
- Được cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, đồng phục, trang thiết bị phục vụ trong công việc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, phụ cấp theo quy định hiện hành của Công ty.
Thu nhập: LC: 8.000.000 – 10.000.0000
Thỏa thuận và DEAL trực tiếp với Tổng Giám đốc
Thu nhập: Lương cứng + thưởng KPI + thưởng hoa hồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa N02 T3, khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

