Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Thành Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Thành Phú
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Thành Phú

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. C&B (20%)
- Quản lý chấm công, lịch làm việc, nghỉ phép
- Giải đáp thắc mắc về chính sách tiền lương, phúc lợi.
- Phụ trách gia hạn HĐLĐ, công tác liên quan BHXH và công đoàn.
2. Tuyển dụng (25%)
-Tuyển dụng lao động phổ thông và nhân viên theo yêu cầu;
3. Hành chính (35%)
- Quản lý công văn, giấy tờ và hồ sơ nhân sự.
- Giám sát nhà cung cấp cơm, đội bảo vệ, thanh toán chi phí cố định hàng tháng
- Giám sát việc thực hiện nội quy, quy định Công ty, 5S nhà máy
- Tham gia tổ chức các sự kiện của Công ty: khám sức khỏe, teambuilding, hội họp, tổng kết, liên hoan, sinh nhật...
4. Đánh giá (20%)
- Thực hiện, duy trì hồ sơ và nhà máy theo tiêu chuẩn
- Tiếp đoàn đánh giá từ khách hàng, cơ quan nhà nước

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Hành chính nhân sự/ Tổng vụ ở các công ty sản xuất
- Chủ động, nhiệt tình và linh hoạt trong công việc
- Có khả năng thuyết phục, trình bày rõ ràng và chính xác
- Ứng viên có Tiếng anh giao tiếp là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Thành Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: - Được tham gia các lớp đào tạo bên ngoài/nội bộ định kỳ - Cơ hội làm việc với chuyên gia nước ngoài
Đồng nghiệp: - Môi trường đánh giá cao hiệu quả công việc và trách nhiệm cá nhân - Môi trường đa ngôn ngữ và tương tác đa văn hóa hàng ngày
Phúc lợi: - Thu nhập cạnh tranh theo hiệu quả công việc và tính chuyên nghiệp của ứng viên - Tham gia bảo hiểm tai nạn (24/24 bảo hiểm). - Tham gia Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt - Tham gia BHXH, BHYT theo luật hiện hành - Được tham gia nghỉ mát hàng năm và các chương trình gắn kết nhân viên
Phụ cấp khác : - Cung cấp bữa ăn trưa miễn phí - Trà, cà phê tại văn phòng miễn phí - Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng đánh giá hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh và hiệu quả công việc của mỗi nhân viên - theo tháng, quý, năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Thành Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Thành Phú

Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Thành Phú

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 652 Hồ Học Lãm, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

