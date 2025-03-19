Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tổ chức thực hiện, duy trì, kiểm tra giám sát các PB/BP tuân thủ các quy định 5S; duy trì cảnh quan của khu vực văn phòng.

Thực hiện quản lý xe, điều động xe theo chỉ đạo của Ban giám đốc CNHCM, Trưởng phòng và trưởng nhóm hành chính.

Thực hiện thủ tục hành chính cho CBNV chuẩn bị đi công tác: Đặt khách sạn, vé máy bay, vé xe, tàu...

Thực hiện quản lý hợp đồng, theo dõi và thanh toán các khoản chi phí thường xuyên: Điện, nước, phí quản lý tòa nhà...

Tham gia cùng Trưởng nhóm Hành chính các công tác đối nội, đối ngoại với cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động hành chính của văn phòng CNHCM.

Thực hiện các công việc văn thư, lưu trữ, lễ tân: Quản lý hồ sơ, tài liệu, bưu kiện, công văn đi đến, sắp xếp quản lý phòng họp,...

Thực hiện tìm kiếm nhà cung cấp mua sắm và thực hiện thủ tục mua sắm, thanh toán cho NCC các loại hàng hóa, dịch vụ sau phục vụ hoạt động CNHCM

Thực hiện công tác mua sắm hàng hóa, dịch vụ thông thường phục vụ cho các phòng ban/bộ phận tại chi nhánh HCM.

Thực hiện quản lý cơ sở vật chất bao gồm công tác bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật chất, tài sản cố định công cụ dụng cụ..., quản lý văn phòng tòa nhà, xây dựng cơ bản và quản lý kho.

Thực hiện công việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ/ phát sinh theo quy định/yêu cầu của Trưởng/Phó phòng và đề xuất giải pháp nhằm đặt được kế hoạch, mục tiêu đề ra.