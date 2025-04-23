Tuyển Nhân viên hành chính Công ty cổ phần Headway Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty cổ phần Headway Holding
- Hồ Chí Minh: 44 Nguyễn Văn Kỉnh, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện công tác chuẩn bị, cuộc họp và tiếp khách, công tác lễ tân, hậu cần.
Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư cần thiết cho các phòng ban.
Công tác quản lý tài sản, thiết bị
Đảm bảo hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ
Quản lý và mua sắm tài sản, thiết bị công ty, thanh toán các chi phí văn phòng
Đảm bảo việc điều hành tốt công việc hành chính/ CSKH liên quan đến các hoạt động hàng ngày của tòa nhà.
Quản lý NCC xuất ăn công nghiệp, tạp vụ, bảo vệ văn phòng.
Tính giá thuê và lên hợp đồng thuê văn phòng
Công tác PCCC.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính văn phòng, quản lý tài sản hoặc tòa nhà.
năm kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến PCCC, tòa nhà.
Tại Công ty cổ phần Headway Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13
Đào tạo nội bộ, nâng cao nghiệp vụ hành chính, quản lý tòa nhà, PCCC…
Đào tạo nội bộ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định, du lịch, khám sức khoẻ hằng năm
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Hỗ trợ cơm trưa, các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty
Hỗ trợ cơm trưa,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Headway Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI