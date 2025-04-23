Tuyển Nhân viên hành chính Công ty cổ phần Headway Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 Nguyễn Văn Kỉnh, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công tác chuẩn bị, cuộc họp và tiếp khách, công tác lễ tân, hậu cần.

Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư cần thiết cho các phòng ban.

Công tác quản lý tài sản, thiết bị

Đảm bảo hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ

Quản lý và mua sắm tài sản, thiết bị công ty, thanh toán các chi phí văn phòng

Đảm bảo việc điều hành tốt công việc hành chính/ CSKH liên quan đến các hoạt động hàng ngày của tòa nhà.

Quản lý NCC xuất ăn công nghiệp, tạp vụ, bảo vệ văn phòng.

Tính giá thuê và lên hợp đồng thuê văn phòng

Công tác PCCC.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Hành chính, Quản trị văn phòng, Luật, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính văn phòng, quản lý tài sản hoặc tòa nhà.

năm kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến PCCC, tòa nhà.

Tại Công ty cổ phần Headway Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh.

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13

Đào tạo nội bộ, nâng cao nghiệp vụ hành chính, quản lý tòa nhà, PCCC…

Đào tạo nội bộ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định, du lịch, khám sức khoẻ hằng năm

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Hỗ trợ cơm trưa, các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty

Hỗ trợ cơm trưa,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Headway Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin