Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Kumon Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kumon Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty TNHH Kumon Việt Nam

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty TNHH Kumon Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18A/35 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón và hướng dẫn khách đến làm việc tại công ty.
Tiếp nhận cuộc gọi, nhận và phát các thư từ, hồ sơ, công văn gửi đến và gửi đi hàng ngày.
Quản lý việc cấp phát đồng phục nhân viên theo quy định công ty.
Kiểm tra và theo dõi việc thanh toán các chi phí dịch vụ định kỳ và phát sinh của chi nhánh công ty
Quản lý việc đặt vé máy bay và phòng khách sạn cho các chuyến công tác.
Quản lý dữ liệu điều chuyển, thanh lý tài sản công ty trên hệ thống FAST.
Thực hiện theo dõi chấm công của nhân viên trong công ty.
Cập nhật thông tin nhân sự, lưu trữ hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên.
Phối hợp với các thành viên của Phòng Nhân Sự tổ chức các sự kiện chung của công ty như: tiệc cuối năm, chương trình khám sức khoẻ hàng năm, du lịch, Team Building.
Công tác tuyển dụng: Tiếp nhận, đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên.
Thực hiện các việc được giao từ Trưởng bộ phận.
Tư vấn, hỗ trợ FC nếu được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Word, Excel, PowerPoint.
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Chăm chỉ, năng động, tư duy tích cực và chủ động.
Luôn sẵn sàng học hỏi và có lối suy nghĩ cởi mở.
Kỹ năng làm việc linh hoạt, khả năng thích nghi tốt.

Tại Công ty TNHH Kumon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi theo quy định của luật lao động (bảo hiểm xã hội bắt buộc, 15 phép năm, nghỉ lễ Tết…)
Lương tháng 13
Chương trình chăm sóc sức khỏe hằng năm, bảo hiểm tai nạn và sức khỏe 24 giờ và phúc lợi khi có hiếu hỉ, thâm niên làm việc…
Công việc ổn định, lâu dài, cơ hội học hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kumon Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kumon Việt Nam

Công ty TNHH Kumon Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 18A/35 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q. 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

