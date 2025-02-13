Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Gò Nổi, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc nhân sự liên quan: tuyển dụng , chấm công, tính lương, bhxh, thuế tncn....

Giới thiệu & tiếp nhận nhân sự mới liên tục

Đào tạo và phát triển: Lập KH và triển khai KH đào tạo cho Toàn công ty bao gồm đào tạo mới, huấn luyện kỹ thuật, phát triển lãnh đạo và các chương trình phát triển cá nhân khác theo yêu cầu của cấp trên.

Quản lý hồ sơ nhân viên, cập nhật và lưu trữ thông tin nhân sự.

Thực hiện chế độ phức lợi cho người lao động: Đảm nhận chấm công, tính lương, theo dõi bảng lương chế độ của người lao động, thực hiện các chính sách về tiền lương, thực hiện chi trả lương theo chế độ. Quản lý thông tin hợp đồng lao động: theo dõi các loại hợp đông, ký mới hợp đồng lao động, xử lý các vấn đề liên quan tới hợp đồng, nghiệp vụ về bảo hiểm: lập sổ bảo hiểm xã hội, theo dõi chế độ bảo hiểm xã hội, khai báo tăng giảm chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động... Các chế độ khác liên quan tới thuế TNCN

Quản lý quan hệ lao động: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật lao động, xử lý các vấn đề liên quan đến mức lương, phúc lợi, chính sách nhân sự và các quyền lợi của nhân viên. giải quyết các vấn đề và tranh chấp lao động, đảm bảo môi trường làm việc tốt và tạo sự hài lòng cho người lao động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên – Chuyên ngành QTNS, Quản trị Kinh doanh, Luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm HCNS

Nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Kỹ năng tổ chức và kiểm soát công việc hiệu quả, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn.

Chế độ đãi ngộ tốt, BHXH, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo tổng thu nhập trên hợp đồng.

Công việc ổn định, nhiều cơ hội khẳng định năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ TIÊU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.