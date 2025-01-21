Tuyển Nhân viên hành chính Yamaha Motor Parts Manufacturing làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Yamaha Motor Parts Manufacturing
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Yamaha Motor Parts Manufacturing

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Yamaha Motor Parts Manufacturing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thang Long Industrial Park, Kim Chung, Đông Anh, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch, đề xuất ý tưởng, triển khai các dự án mới của bộ phận.
• Gắn kết các chương trình chính sách, tối ưu hóa quyền lợi người lao động và lợi ích của công ty.
• Cải thiện chất lượng dịch vụ các công việc trong bộ phận.
• Triển khai các hoạt động tiết kiệm chi phí.
• Triển khai các hoạt động khác của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ: ≤ 30 tuổi.
• Tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành: Quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, hành chính nhân sự, kinh tế, luật, quản trị kinh doanh…
• Sử dụng thành thạo Microsoft office.
• Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt.
• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
• Yêu cầu khác: Lập kế hoạch, có tính sáng tạo, khả năng giải quyết công việc, kỹ năng giao tiếp, có khả năng soạn thảo văn bản hành chính.
Thời gian làm việc: 07h45 - 16h45 ( Từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 luân phiên)

Tại Yamaha Motor Parts Manufacturing Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Yamaha Motor Parts Manufacturing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Yamaha Motor Parts Manufacturing

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot G1-G2 Thang Long Industrial Park - Dong Anh - Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

